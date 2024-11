Poca Afluencia del Turismo Comercial de Guatemala en la Región Fronteriza de Chiapas

* Denuncian Comerciantes que los Extranjeros son Víctimas de los Cuerpos Policíacos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril del 2024.- El turismo comercial procedente de Guatemala ha bajado su afluencia hasta en un 2 o 5 por ciento durante esta temporada, lo cual es preocupante para los comerciantes de municipios fronterizos de Chiapas, en particular de Tapachula, pues sus ventas y actividad comercial antes se veía beneficiada por la llegada de compradores del vecinos país, quienes anteriormente reportaban una afluencia del 30% o más.

Lo anterior fue dado a conocer por Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los comerciantes del Paseo Peatonal, y lamentó que las autoridades migratorias mexicanas sigan poniendo muchas trabas para el ingreso de los turistas, especialmente en cuanto a sus vehículos.

En entrevista para rotativo EL ORBE, aseveró que esa es la principal causa de que los turistas guatemaltecos hayan dejado de ingresar a México, pero además, porque resultan ser víctimas de todos los cuerpos policíacos, quienes están prestos para extorsionarlos.

En este sentido, dijo que después de las exigencias del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), también son víctimas de los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, así como de las policías municipales.

Con estas acciones, de no dar facilidades, subrayó, en lugar de que los visitantes se lleven una buena impresión del actuar de las autoridades mexicanas, se llevan un mal concepto y una mala imagen de este país, independientemente del daño que causan al sector empresarial y comercial de Tapachula.

Se ha pregonado tanto sobre la digitalización de la Tarjeta de Visitante Regional, que suponen sería una solución para dar facilidades para el ingreso de los turistas, pero que hasta la fecha todo ha sido “bla-bla” y no hay nada en concreto, señaló.

El entrevistado propuso que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno relacionados con el ingreso de los turistas, que volteen a ver a la Frontera Sur y vean qué están haciendo sus agentes, porque por sus exigencias desmedidas y sobre todo, por las extorsiones que cometen, se ha alejado el turismo guatemalteco. EL ORBE/Nelson Bautista