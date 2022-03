Miedo y Zozobra Causan Migrantes Entre la Población de la Frontera Sur

* Señalan Empresarios de la Localidad.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo del 2022.- «Miedo y zozobra generan entre la población de los municipios de la frontera sur de Chiapas el flujo de migrantes, ya que todos los días siguen ingresando de manera masiva y a estas alturas ya son demasiados, por lo que pedimos a las autoridades federales que haya mayor vigilancia en la los límites con Guatemala para evitar la llegada tantos indocumentados»

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Osvaldo Oliver Ramos García, empresario del centro de Tapachula, quien aseguró que ese flujo excesivo de personas ha traído como consecuencia que haya mucha inseguridad, con asaltos y robos a plena luz del día, sin que la autoridad lo pueda evitarlo.

Agregó que las autoridades no han podido frenar ni lo uno ni lo otro. Es decir, no han tenido la capacidad de interceptar el ingreso ilegal de tantos extranjeros, pero tampoco imponer orden y acabar con los actos de violencia que han escenificado, así como los asaltos y robos que se registran por donde quiera.

Manifestó también que la situación que se vive actualmente en el centro de Tapachula, ha perjudicado en un 70 por ciento a los empresarios y comerciantes en general, ya que la gente ha dejado de ir de compras al centro, porque sabe que está en riesgo su integridad física y sus pertenencias ante tanto asalto y robos que se comenten todos los días.

Añadió que tienen instaladas cámaras de vigilancia en sus negocios, pero que esto no va a evitar que les roben, Por lo tanto, dijo que están con el temor de que en cualquier momento los pueden atacar y perder lo que con mucho trabajo y esfuerzo han logrado a través de los años.

Por eso insistió en que las autoridades federales deben hacer su trabajo, ya que los migrantes no cuentan con ningún documento que acredite su legal estancia en Tapachula y por lo tanto, deberían de ser deportados de inmediato a sus países de origen, tal y como lo establece la ley.

Puntualizó que, entre esa movilidad de personas, también llegan otros que solo vienen a delinquir y a romper la paz y tranquilidad que anteriormente había. EL ORBE / Nelson Bautista