Transportistas Modifican Rutas Para no Entrar en Diversas Colonias

* Pobladores No Saben el Motivo.

Tapachula, Chiapas; 02 de abril del 2022.- Ante la complacencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte, los choferes y concesionarios de varias rutas del transporte colectivo en la ciudad, decidieron modificar sus rutas para que sus recorridos sean más cortos y no entrar a las colonias populares.

Eso obliga que los usuarios, entre ellos amas de casa, estudiantes, niños, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, tengan que verse obligados a bajar de las unidades fuera de las colonias y caminar largos trayectos cargando sus cosas, exponiéndose a ser asaltados y hasta sufrir por las inclemencias del tiempo.

Jorge Ramos Flores, vigilante en la colonia Los Palacios, al sur de la ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que desde hace 12 años tenían una base de colectivos en el interior de esa colonia, pero que ahora los concesionarios decidieron ya no prestar el servicio completo, a pesar de que no hay justificación alguna para modificar al menos tres rutas de ese mismo sector.

Incluso las unidades que operan de manera irregular en el libramiento de la ciudad, también están haciendo lo mismo, a sabiendas que los cuidadores de la oficina del Transporte, lo están permitiendo, según Gonzalo Morales Pérez, vecino del fraccionamiento Los Coquitos.

Coincidieron en que han acudido al menos en tres ocasiones ante las autoridades para interponer de manera formal sus quejas, pero que no hay respuestas de ningún tipo.

Asimismo, que hay una gran aglomeración de indocumentados en sus colonias y que eso ha llevado un temor adicional a la población, porque casi al mismo tiempo se incrementaron los robos y los asaltos, además de que los recorridos preventivos de la municipal, son muy esporádicamente.

Por eso pidieron al gobierno estatal que envíen a un checador de las rutas, las haga respetar como están definidas y se castigue a quienes n cumplan con la normativa. EL ORBE / JC