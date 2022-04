Denuncian Incremento de Asaltos y Robos en Colonias de Tapachula

* Por Ausencia de Policías y Alumbrado.

Tapachula, Chiapas; 13 de abril del 2022.- «La delincuencia ha crecido hasta en un 80 por ciento en la localidad, gracias a dos factores importantes: a que la policía municipal que tiene dentro de sus obligaciones la prevención del delito, no hace su trabajo, y a que en muchas colonias urbanas y rurales no hay eficiente alumbrado público».

Así lo consideró en entrevista con el rotativo EL ORBE, Ángel López Gómez, dirigente de la Organización de Colonias Populares de Tapachula, quien aseguró que en este asunto, las autoridades locales tienen mucho que ver, «ya que tienen abandonada a la población».

Manifestó que las autoridades no se preocupan en entender los problemas de los habitantes de Tapachula, como el caso de los robos, asaltos y extorsiones que se padecen, ya que están sujetos a los grupos de delincuentes.

Añadió que como consecuencia de esta situación, hay mucha inseguridad en las colonias populares, en los caminos rurales y hasta en el centro de la ciudad, «donde es fácil ver cómo los delincuentes roban celulares, billeteras, bolsos de mano y otras prendas, aprovechando que no hay ninguna vigilancia policíaca».

Asimismo, porque el alumbrado público es deficiente, ya que la mayoría de las colonias no cuenta con iluminación en sus calles, debido a que no se atiende este problema con responsabilidad. EL ORBE / Nelson Bautista