En Huixtla, Desarticulan Nueva Caravana de Migrantes que Había Salido de Tapachula

* Gobierno Federal les Ofreció Visas Humanitarias.

Tapachula, Chiapas; 01 de mayo del 2022.- La enésima caravana de unos 200 indocumentados partió este fin de semana de la localidad; se dividió en dos partes, luego de que unos descansaron en el municipio de Huehuetán y otros siguieron su rumbo; después se unieron el de Huixtla, a más de 40 kilómetros de Tapachula, y finalmente las autoridades federales los detuvieron en ese punto de la costa de Chiapas.

Fueron alrededor de unas 8 horas que caminaron a paso lento, debido a que un día antes habían recorrido unos 27 kilómetros desde Tapachula al municipio de Huehuetán, pero a su paso bloquearon la carretera y obligaron que las unidades de transporte de carga y pasaje, además de particulares, ambulancias y carros oficiales, tuvieran que tomar vías alternas y hasta viajar en sentido contrario.

Al impedirles el paso en «La Ciudad de la Piedra», los migrantes no tuvieron otra opción más que entregarse a los uniformados, se subieron a las unidades, aunque pidieron a cambio que les entregaran de inmediato a todos ellos sus oficios de salida para recorrer el territorio nacional sin ser detenidos, a pesar de que ninguno de ellos entró al país de manera legal.

Como no hay un comunicado oficial sobre ello, se desconoce hacia donde fueron llevados, el procedimiento que se utilizará para saber si en ese grupo no viajan personas con antecedes penales o con órdenes de captura en otros país, y si son miembros de pandillas delictivas.

Tampoco se sabe con precisión si a todos les van a regalar visas por «razones humanitarias» u oficios de salida, o si van a repatriar a los que no reúnan los requisitos que establece la ley. EL ORBE / M. Blanco