Urge Mejorar la Infraestructura Vial en las Zonas Rurales de la Región Soconusco

*Las Carreteras Están Destrozadas.

Tapachula, Chiapas; 05 de Junio del 2022.- Tanto la carretera a Nueva Alemania, así como los caminos que conducen a los ejidos de ese rumbo, fueron hechos en la época en que todavía no había maquinaria pesada como tampoco una planeación de obra acorde a las condiciones del terreno y clima, así como otras exigencias.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Martín Vallejo Sonnemann, copropietario de la finca Santa Teresa, quien aseguró que como resultado de esa mala planeación, hoy en día hay un conflicto entre la gente que camina y quienes van en los vehículos, debido a que hay demasiadas curvas a lo largo de las carreteras y eso hace que haya muchos accidentes.

Agregó esa es la razón de que se hayan construido demasiados topes en esas carreteras para evitar más atropellados, especialmente cuando los niños o jóvenes caminan en el asfalto para ir a las escuelas, toda vez que esas vías de comunicación son estrechas y las curvas muy cerradas, además de que se ha creado un resentimiento social.

Consideró que el verdadero problema es que esas obras fueron producto de la politización, y no emanan de un plan estratégico y de infraestructura con gente especialista y conocedora de las condiciones donde se va a construir. Por ejemplo, los Institutos Metropolitanos de Planeación Municipal (Imeplam), o por lo menos un consejo consultivo que permita una planeación integral, tal como sucede en Guadalajara o Querétaro.

Indicó que, buscando alternativas de solución para acabar con ese problema carretero, un grupo de representantes fueron a Tuxtla Gutiérrez a solicitar la intervención de Infraestructura Puentes y Caminos, para que el próximo año se haga un plan integral o un rediseño para todo ese tramo carretero, con el objetivo de hacer mejoras pero principalmente, buscando modernizar el trazo para mayor seguridad y evitar que ocurran tantos accidentes.

Dijo por último que se ve con cierta tristeza que en las carreteras del centro del estado, como en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas, se preocupan no solo por mejorar, sino hasta las están ampliando con sumas millonarias, mientras que aquí en Tapachula y en todo el Soconusco, no se hace nada desde hace ya muchos años, ni siquiera el mantenimiento de cunetas. EL ORBE / Nelson Bautista