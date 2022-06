Detectan Carne Inyectada con Gel Para Aumentar el Kilaje, en Comercios de la Ciudad

*Podría Causar Daños a la Salud de los Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 05 de Junio del 2022.- Un grupo de comercializadores de carne de res y puerco inyectan el producto para aumentar el kilaje y ganar más a la hora de la venta en la localidad, a pesar de que la salud de quienes lo consumen está de por medio.

Jorge Ortiz Arévalo, productor de ganado porcino, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que las empresas foráneas que distribuyen el producto congelado están controlando el consumo y la dan más barata, aunque se desconoce qué tipo de carne o de animales sacrifiquen.

Reconoció que han ido ganando terreno entre la preferencia de los consumidores, sobre todo porque se ahorran unos pesos, «pero hemos escuchado que hay mucha carne de res y de puerco qué son inyectadas, les meten conservador y gel, para hacer que el peso de la carne rinda más, entonces pueden dar otro precio pero ya en el sartén, ya se ve la realidad».

Indicó que en esa situación debe de intervenir el gobierno para ver qué tan real es lo que venden, «porque hay máquinas para inyectarle gel y conservadores a la carne para que suban de peso. Por ejemplo, meten una pierna de siete kilos y ya sale de once, pero ya cuando llega el bistec a tu plato, regresa a lo que es».

De acuerdo a su opinión, lo mayores consumidores de ese tipo productos, al menos en la ciudad, son los taqueros, porque siempre buscan los precios más bajos y un buen volumen.

«Quien le pone atención a la compra y a lo que rinde, se dan cuenta que es un engaño, porque no es lo mismo comprar carne fresca, que congelada, que puede traer gel», insistió.

Según su versión hay unas 12 tiendas en la ciudad que distribuyen su producto bajo esas condiciones, pero que cada vez hay más.

En el caso de los mercados, informó que ha ido disminuyendo los compradores en general, sobre todo porque tratan de evitar las aglomeraciones y porque no hay estacionamientos, y por lo tanto acuden a ese tipo de establecimientos, sin saber en realidad lo que están adquiriendo. EL ORBE / JC