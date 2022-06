Lluvias Afectan Gravemente 80% de la Superficie Cultivable de Soya

Productores en Riesgo Perder Miles de Toneladas.

Tapachula, Chiapas; 15 de junio del 2022.- Un grupo de representantes del sector agrícola de la región alertó éste día que las intensas lluvias que han azotado a los municipios de la frontera sur de Chiapas en los últimos 20 días, mantienen abnegada un 80 por ciento de las superficies cultivables y, en el caso de la soya, se podrían perder miles de toneladas porque se está llegando a la fecha límite para sembrar.

En rueda de prensa celebrada en esta ciudad, confirmaron que es casi imposible entrar a esos terrenos para preparar el nuevo ciclo, además de que los caminos están completamente destrozados a falta de mantenimiento.

Raúl Arroyo Alvarado, presidente de grupo de trabajo «Soyeros de Buenos Aires», señaló que desde ahora ya hay afectaciones «porque los caminos saca cosechas están destrozados y no podemos entrar. Son atascaderos y no se han atendido, están abandonados y ahora con las lluvias se nos pone más grave la situación».

En voz de los productores, recalcó que en diez días comienza el periodo de siembra, «pero los terrenos tienen agua, no se puede entrar, no nos ha dado piso, y no se ve todavía que quiera componerse el tiempo».

Y es que si se pasa ese periodo y no se trillan los terrenos, las semillas llegarán tarde a la tierra y eso provocaría una cosecha de bajo rendimiento.

«Hemos estado abandonados en el campo. No hemos tenido ningún apoyo en este gobierno como lo teníamos antes. Nos quitaron los programas, como es Agricultura por Contrato, que era un incentivo a la producción. Además, la comercialización tampoco la tenemos, nos la ingeniarnos nosotros mismos para poder vender nuestros productos con algunas empresas locales que nos la compran, pero ninguna intervención del gobierno en ese sentido», agregó.

En torno a la producción recordó que hace cuatro años superaban las 24 mil toneladas, pero que en el 2021 cayeron a las 16 mil, y que ahora se prevé será mucho peor, «porque ni siquiera hemos podido maquilar» EL ORBE / JC