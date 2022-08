Imparables los Apagones de la CFE en Ejidos y Colonias de Tapachula

* Causan Afectaciones en los Hogares.

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto del 2022.- Los apagones del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la localidad pasaron de ser esporádicos a imparables. Lo peor es que los daños colaterales que ha dejado a su paso no solo han sido millonarios, sino que también pone en riesgo la vida de la población, incluso de niños indefensos.

Juliana Martens, habitante de la colonia Éxtasis, al suroriente de la Ciudad, narró en entrevista para rotativo EL ORBE, que esa situación es muy lastimosa, y llorando en las oficinas de la paraestatal reveló que su hijo padece asma «y no es justo que me tengan así en casa sin energía eléctrica, con una semana ya sin poderlo nebulizar. Ya está con fiebre, y aún no sé hasta qué grado voy a llegar».

Los empleados de la «empresa de calidad mundial» entraban y salían sin inmutarse del sufrimiento de la señora, que al fin y al cabo es un usuario que paga oportunamente el abastecimiento al monopolio más grande de México.

«No es posible lo que estamos sufriendo las 24 horas con mi hijo, mientras los empleados están con aire acondicionado. A eso habría que agregar todos los productos y alimentos que se nos echaron a perder, al igual los electrodomésticos», insistió.

Dejó en claro que al ir a suplicar a los actuales empleados federales no es un lujo, sino una necesidad, y para ello puso como ejemplo el caso de su bebé de un año de edad y por ello responsabilizó a la CFE de lo que pueda pasar, al igual de todas aquellas familias que están pasando una situación similar, como daño colateral de la ineptitud.

En su caso, compró precisamente las máquinas para poder hacer ese proceso en casa sin tener la necesidad de salir de manera urgente a buscar un hospital de emergencia, pero no sirvió de nada el esfuerzo económico.

En su colonia, indicó, hay personas que también padecen enfermedades que requieren de la energía para sobrevivir por sus enfermedades, como quienes padecen de los riñones y los que conservan sus medicamentos en refrigeración, como la insulina; incluso planteó que, si se trata de corrupción y necesitan dinero para resolver los problemas y restablecer el fluido, que también lo digan claro. EL ORBE / JC