Planteles del Conalep en Chiapas se van a Huelga en el Primer Día de Clases

* Por Falta de Acuerdos e Incumplimientos Laborales.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2022.- Los docentes de los 11 planteles del Conalep en Chiapas decidieron declararse en huelga indefinida a partir de este lunes, justo cuando era el primer día de clases oficiales, por supuestas violaciones a sus Contratos Colectivos de Trabajo.

Diana Abarca Landa, docente en el plantel 325 con sede en Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que decidieron llegar a esa determinación en la entidad, «porque están violentando nuestros derechos. No sabemos por cuánto tiempo será esta huelga, porque si hoy nos dan soluciones, de inmediato suspendemos todo».

De acuerdo a su versión, «queremos que se nos respete como docentes porque nos afectan, y ellos prácticamente como patrones no saben respetar, nos violentan a cada instante y nos dan en lo que más nos duele, que son nuestros bolsillos”.

Responsabilizaron de esa situación al director general del Conalep, Carlos Aymer Albores Constantino, al tiempo de recalcar que no ha habido mesas de negociación, «pero él no se ha presentado y solo mandó a representantes, pero no son personas competentes como lo decían, no ha dado la cara hasta este momento, y aquí estaremos luchando».

Desde este lunes se encuentran en Tuxtla Gutiérrez los Delegados de los trabajadores del Conalep de la entidad, para buscar precisamente esa mesa de negociación, «los docentes estamos en toda la disponibilidad de iniciar el ciclo escolar, pero todo va a depender de la Dirección General».

Entre los puntos del pliego petitorio que han presentado para entablar las negociaciones está el pago de los estímulos que debieron haber hecho hace más de un mes y medio; respetar la categoría PD, «porque hay muchos maestros que ya tienen posgrados y no se les quiere hacer válido».

Asimismo, regularizar el Contrato Colectivo, «porque hay escuelas que no quieren prácticamente valer algunas carreras que ya están como otorgadas, y eso es importante para cada maestro». EL ORBE / JC