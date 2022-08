Disponible Cien Ventanillas Para Trámites Migratorios de Extranjeros

* EN LAS OFICINAS DE LA COMAR Y REGULACIÓN MIGRATORIA, SE ATIENDEN A UNAS MIL PERSONAS AL DÍA.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2022.- El Gobierno Federal inició este lunes su sexta semana consecutiva con cien ventanillas de atención disponibles para los trámites migratorios de extranjeros en movilidad humana, en la frontera sur de Chiapas.

De esa manera, en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (Comar) y en la de de Regulación Migratoria, se atienden a unas mil personas al día, pero en orden, con sus identificaciones y solicitudes en año y con citas programadas.

Con ello, se calcula que poco más de 30 mil de ellos han podido obtener la documentación que les permita recorrer el territorio nacional de manera legal y sin ser detenidos, aunque también hay una gran cantidad que fue rechazada por alguna circunstancia y tendrá que abandonar el país por la frontera más cercana, es decir, con la de Guatemala, en un plazo no mayor a los 15 días.

Aún cuando las causas son diversas, en algunos casos se debe porque no presentan identificaciones y se desconoce su historial penal; personas con reincidencia en viajar de manera ilegal, sin poder justificar su solicitud de asilo, entre otras.

Unas 800 personas que no reunieron esos requisitos o no pudieron identificarse, salieron en caravana durante varios días de la semana pasada desde Tapachula hacia el interior del país, pero de manera ilegal.

Según la venezolana que ha organizado esas caravanas, pretenden continuar saliendo en grupos similares hasta que se encuentren todos en algún municipio de la Costa de Chiapas y conformen una caravana de unos 2 mil integrantes, para avanzar a su objetivo principal: La Ciudad de México.

Pretende negociar la desarticulación de su movilización con la expedición de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), Formas Migratorias Múltiples (FMM), Residencias Permanentes, y otros documentos migratorios; y mientras estén en territorio azteca que se les brinden servicios médicos gratuitos, educación, seguridad, empleo, alimentación y apoyos gubernamentales.

Por ello, las fuerza federales han desarrollado dos operativos en los últimos días en el tramo carretero comprendido entre los municipios de Pijijiapan y Arriaga, a unos 200 kilómetros de Tapachula.

Se calcula que han sido asegurados y remitidos a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, con sede en Tapachula, unos 400 extranjeros en ese lapso, por no acreditar su legal estancia en el país, y por recorrer su travesía sin cumplir con lo que establece la ley, como todos los demás. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello