Logran Mazatecos Fabricar Horchata en Polvo a Base de Nuez de Marañón

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre del 2022.- Un grupo de productores del municipio de Mazatán, colindante con Tapachula, lograron procesar la semilla de la fruta del marañón hasta convertirla en un polvo soluble para preparar bebidas frías o calientes, con infinidad de propiedades medicinales.

Según Jhonny Correa, profesor de Bioquímica de Alimentos en la Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá, la semilla de marañón es poco usada pero fácil de encontrar y son escasas las industrias que se encargan de utilizar masivamente este tipo de nueces.

El poco consumo y uso entre sus habitantes puede ser por el desconocimiento que tienen sobre las propiedades benéficas que podrían implicar el consumo de la misma, lo que limita sus capacidades y posibilidad de extenderse. Es abundante en antioxidantes y vitaminas. No tiene colesterol, y eso es de beneficio para la salud del ser humano. Además de tener Magnesio, Potasio, Fósforo, vitamina E, Ácido Fólico, Selenio y fitoesteroles.

Mientras que la empresa Molitoba, líder en producción de botanas ricas en proteínas en el mundo, informó que, las semillas de marañón, en particular, cuentan con vitaminas C, B1, B2, E y calcio, que las hacen perfectas para usos medicinales con efectos como fortalecer la memoria, disminuir ciertos trastornos de los riñones, reforzar los huesos, regular el tono de los nervios, mantener encías sanas y dientes fuertes, así como prevenir las caries.

De igual forma, para la reparación y crecimiento de los tejidos en el cuerpo; puede ayudar a controlar la presión arterial elevada, así como prevenir la fatiga, migrañas y espasmos musculares; bajar los niveles de colesterol nocivo para la salud y evitar la obstrucción de las arterias del corazón. Además, las grasas monoinsaturadas del marañón son especiales para reducir los triglicéridos y disminuir el riesgo de desarrollarlos, entre muchas otras propiedades.

Eloy Hernández Herrera, productor y procesador del marañón en Barra San Simón, en Mazatán, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que con la industrialización de esa semilla se puede preparar una bebida muy deliciosa, qué es la horchata, o en su defecto atoles.

Recalcó que, a diferencia de la comercialización de la semilla entera, la transformación en polvo es un producto nuevo, de la región Soconusco para el mundo.

Su elaboración es con la participación de las familias en sus propias viviendas. Aún cuando apenas se está llevando al público en presentaciones de uno o medio kilogramo, ya han surtido pedidos a Tijuana, la Ciudad de México y a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, además de diversos establecimientos en Tapachula.

Recalcó que les es satisfactorio el generar empleos y contribuir la migración de jóvenes hacia otras regiones del país o a los Estados Unidos en busca de oportunidades. EL ORBE / JC