Hipertensión Arterial Produce Embolias, Infartos y Derrame Cerebral: Especialistas

* Recomiendan Dieta, Ejercicio y Tratamiento Médico Oportuno.

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre del 2022.- El del Centro Cardiológico de Tapachula advirtió este día que la hipertensión arterial afecta a toda el organismo y produce embolias, infartos y derrames cerebrales, con las consecuentes complicaciones que eso conlleva al paciente y a la familia, informó, Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, el especialista dijo que, a nivel ocular, puede producir retinopatía hipertensiva, alterando de manera tremenda la visión del paciente, incluso lo lleva hasta la ceguera. También afecta al corazón, con cardiopatía hipertensiva, y cuando ya no alcanza a cumplir su función, llega la insuficiencia cardíaca.

Por si fuera poco, indicó que los pacientes con hipertensión arterial, a largo plazo los lleva finalmente a la insuficiencia renal, que termina en diálisis y hemodiálisis.

A nivel vascular, detalló que hay alteraciones de la aorta, como aneurisma, cortes por dentro, disección, incluso que se puede llegar a un trombo embolismo pulmonar. «Entonces es una situación grave y no es difícil ver a un paciente con retinopatía hipertensiva y que contribuya también la hipertensión al pie diabético y a la amputación».

Lo peor de todo, indicó, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial, incluso en la severa, no tienen síntomas ni alteración que les diga que tienen problemas en su presión arterial y a lo mucho presentan dolores de cabeza, desorientación, mareo, nausea, vómito, sangrado en las fosas nasales, todos juntos o separados.

Calculó que en México hay unos 35 millones de personas que padecen hipertensión y que es imposible que existan tantos especialistas para atender esos casos y por ello puede iniciar su diagnóstico con un médico general y si no logra un control adecuado, acuda a un especialista.

Lo mejor de los casos es que hay soluciones, según dijo, como son la dieta, el ejercicio y el tratamiento con medicamentos. Los alimentos son de tres o cuatro porciones al día de vegetales, verduras, legumbres y frutas que contenga proteínas de alto valor biológico. Se puede consumir pollo sin piel y mariscos de escama. Evitar las cosas fritas y preferir hervidos, asados, horneados o en baño maría.

El ejercicio debe ser rítmico, metódico, de movimiento continuo. Se sugiere cuando menos 30 minutos y 5 veces por semana. Lo más sencillo es salir a caminar vigorosamente, que la persona sienta que va caminando. Asimismo, una bicicleta estática o incluso aquellos que se hacen sentados. EL ORBE / JC