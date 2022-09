Aún sin Resultados el Caso de Intoxicación de los 34 Estudiantes de la Federal No. 1

* Padres de Familia Esperan Exámenes Toxicológicos.

Tapachula, Chiapas; 27 de septiembre del 2022.- Directivos de la Escuela Secundaria Constitución Mexicana, conocida como Federal No. 1, al sur de la ciudad, convocaron a padres de familia a una reunión urgente para darles a conocer lo ocurrido el fin de semana, cuando 34 alumnos de esa institución educativa se intoxicaron y hubo que hospitalizar de emergencia a 10, y desde entonces se suspendieron las clases.

A los convocados que se les exigió que presentaran credencial de elector a la entrada, así como las identificaciones personales de sus hijos. Sin embargo, los mismos directivos impidieron la entrada a los medios de comunicación y cerraron puertas para que nadie se enterara lo grave del asunto.

Apenas habían pasado unos diez minutos cuando los padres de familia empezaron a salirse, en virtud de que solamente les tomaron el pelo, porque la información e que no se sabía nada.

Isidro Alvarado Sánchez, uno de los mentores, dio a conocer al rotativo EL ORBE al salir de la reunión que es lamentable la falta de información en torno a lo ocurrido y que pensaron que la reunión se llevaría cabo por salones para que dieran una explicación pormenorizada, pero no ocurrió.

Según su versión, les dijeron que las autoridades están haciendo unos exámenes toxicológicos para precisar si no hubo de por medio alguna sustancia nociva, pero que todavía no han entregado los resultados.

En tanto que una madre de familia indicó que no hubo respuestas a tantas interrogantes, «y por eso pedimos seguridad para nuestros hijos, porque no sabemos qué pasó con los alumnos y lo único que nos dijeron es que van a hacer una limpieza a las instalaciones».

Así también, que todavía no les han dicho hasta cuándo se van a reanudar las clases presenciales, suspendidas el viernes por esos acontecimientos. Además, que están pidiendo la instalación de cámaras de seguridad para tener una vigilancia más estrecha en el interior de la escuela.

Otra de ellas abundó al hacer un llamado a todos los padres de familia para que vigilen a sus hijos, sobre todo los teléfonos celulares y tabletas, porque manejan información inapropiada, como la pornografía. Asimismo, que revisen sus mochilas, las tareas y que les manden comida, para que no se vean en la necesidad de comprar en la calle y esos alimentos pudieran contener algo.

Recalcó que ahora los jóvenes le ha perdido el respeto a los padres y que todos miraban con buenos ojo cuando se implementó el «Operativo Mochila», en el sexenio pasado, pero que fue suspendido.

Hay una versión bastante delicada en torno a lo que pasó, pero serán las autoridades que den a conocer los detallas de manera oficial. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello