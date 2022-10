Exigen Respuestas Padres de Familia de Niños Intoxicados en Tapachula

*Colocan Lonas de Protesta en la Federal No. 1.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre del 2022.- Por medio de unas lonas atribuidas a la Comunidad Educativa, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria «Constitución Mexicana» (Federal No. 1), ubicada al sur de la Ciudad, exigieron a las autoridades este día, respuestas al caso de decenas de estudiantes intoxicados en dos ocasiones en las últimas tres semanas.

Fundada hace 60 años, esa institución educativa no había visto un suceso escandaloso como este, en el que se sospecha que hubo el uso de alguna sustancia prohibida que concluyó con la hospitalización de mucho de esos alumnos, hombres y mujeres de entre 12 y 14 años de edad.

En los carteles pidieron respuestas inmediatas a las autoridades, ante los hechos ocurridos el 23 de Septiembre y el 11 de Octubre, relacionados con las intoxicaciones.

En la víspera, los mismos padres de familia protagonizaron una manifestación afuera de la escuela, en donde confirmaron que un representante del Ministerio Público decidió suspender la entrada a esa institución educativa para permitir que las autoridades de diversas dependencias y Peritos en la materia investiguen lo ocurrido.

Se sospecha que los adolescentes en cuatro casos distintos de intoxicación masiva que han ocurrido en menos de un mes en Chiapas, pudieron haber sido víctimas de alguna sustancia, pero no se ha dictaminado de manera oficial lo que ocurrió en verdad.

Mientras que los padres de familia piden esas respuestas, que aún no llegan, los alumnos no tendrán clases hasta nueva orden. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello