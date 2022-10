Alrededor del 40% de Empresarias no se Modernizaron Desaparecieron: Amexme

* Deben Adaptarse a la Nueva Normalidad.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2022.- Para el sector empresarial femenino establecido en los municipios de la frontera sur de Chiapas, los dos primeros años de la pandemia del mortal virus del Covid-19 fue una situación muy difícil por la que pasaron; sobre todo en el tema económico, en donde rescatar los negocios o hacerlos crecer no fue la prioridad, sino el tratar de mantenerlos activos a través de otras estrategias.

Así lo reveló, Ana Mirna Villalba Matheu, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Capitulo Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que las condiciones durante ese periodo afectaron a todos en general, e incluso hubo casos en que las empresas tuvieron que cerrar por el tipo de servicio que prestaban.

Sin embargo, aclaró, esa condición empresarial no desapareció, sino al contrario, siguió adelante, «ahora innovando, actualizándose y modernizándose para permanecer en el mercado y entrar a la mercadotecnia a través de plataformas digitales, es decir, formas de ventas a través del internet».

Consideró que por lo menos un 40 por ciento de las mujeres empresarias adheridas a esa organización no se encerraron, sino que salieron en busca de oportunidades, luego de esfuerzos por crear y generar otras maneras de cómo sobreponerse a los malos momentos.

Aunque reconoció que, aquellas empresarias que no hicieron sus movimientos, que no se actualizaron, no se modernizaron o no buscó cómo salir adelante, «lamentablemente quedó fuera de la jugada».

El sector empresarial requiere de estímulos por parte de cualquiera de las tres instancias de Gobierno, además de apoyos para encontrar los caminos por donde los negocios puedan caminar sin contratiempos, recalcó.

Refrendó el compromiso de Amexme para con las emprendedoras, para que ellas puedan formar parte de la agrupación, pero con el convencimiento que al cabo de un año, se tienen que volver empresarias formales. EL ORBE / Nelson Bautista