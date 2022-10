Alrededor del 12% de la Población en la Frontera Sur Padece Obstrucción de Arterias Carótidas

* Advierte el Centro Cardiológico de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2022.- La mala noticia es que al menos el 12 por ciento de la población en los municipios de la frontera sur presentan -sin que lo sepan- la mortal obstrucción de las arterias carótidas. La buena es que las intervenciones quirúrgicas ya son realizadas -y con éxito- en el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE) «Ciudad Salud», señaló Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, explicó que la obstrucción de las arterias carótidas es uno de los padecimientos más severos que se dan como enfermedad vascular periférica, porque irrigan hacia el cerebro. Está dada particularmente por dos carótidas y las vertebrales, y de ahí salen vasos más delgados que lo nutren desde la parte frontal, occipital, temporal y parietal.

Como reciben flujos sanguíneo de alta turbulencia y a gran velocidad, son vasos que pueden lesionarse, sobre todo a nivel de las bifurcaciones, que son áreas donde incide más y que se puede deteriorar la íntima, que es la parte de adentro de las arterias. Esa lesión, más otros factores, son los que llevan a que se vaya dando la arterioesclerosis.

Finalmente se van formando placas arterosclerosas, que a través del tiempo se convierten en factores de riesgo, como en la mayor parte de los problemas cardio cerebro vascular.

De acuerdo al especialista, la hipertensión arterial, diabetes, alteraciones del colesterol, triglicéridos, tabaquismo, drogas, obesidad, sedentarismo, estrés, entre otros, son los factores principales que van lesionando las arterias, aunque hay otros en los que no se puede incidir sobre ellos, como la edad y el sexo, ya que se presenta más en hombres.

Indicó que, en el Centro Cardiológico de Tapachula, la exploración es siempre de manera integral para todos los pacientes, y eso incluye la palpación de los pulsos carotideos, en donde la calidad de esos habla indirectamente de qué tan buen o no puede ser el flujo sanguíneo en las arterias carótidas, además de usar el estetoscopio justo donde van los flujos carotideos, de uno y de otro lado.

Según su apreciación, en una obstrucción del 30 por ciento todavía no altera la calidad de flujo sanguíneo al cerebro. Pero se considera ya muy importante al hablar de un 70 por ciento para arriba, porque entonces y a cambia la calidad de vida de los pacientes y se debe de pensar en procedimientos quirúrgicos de inmediato.

Al hablar de la región de la frontera sur de Chiapas, indicó que las obstrucciones menores del 70 por ciento son frecuentes, porque la enfermedad arterosclerosa está presente cuando hay colesterol elevado, triglicéridos y en diabetes no controlada, además de cuando ingieren bebidas alcohólicas en demasía o cuando consumen sustancias nocivas. De ese grupo, se calcula que un 12 por ciento de la población general lo padece, muchos sin saberlo. EL ORBE / JC