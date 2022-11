Empresas Reducen al Máximo Ganancias Para Poder Enfrentar a la Inflación

* Tratan de Mantener Ventas sin Incrementar Precios.

Tapachula, Chiapas; 31 de octubre del 2022.- La inflación de alrededor del 10 por ciento que ha ido afectando de manera paulatina durante el año a México ha llevado al sector empresarial a implementar estrategias para mantenerse en actividad, pero tratando de no golpear más la economía familiar y evitar que los consumidores se retraigan.

Anabel Sánchez Salgado, administradora de una comercializadora de pollos fritos en el municipio fronterizo de Cacahoatán, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE con respecto a la inflación, que se requiere de mucho análisis de costos, para tratar de ir incrementando demasiado los precios.

En su caso, reconoció que han tenido que sacrificar lo más posible las ganancias, para que el cliente tenga la posibilidad de comprar.

De acuerdo a sus cálculos, al concluir octubre y comenzar noviembre, han reducido ganancias hasta en un 50 por ciento, enfocados principalmente a mantener el número de ventas totales, no modificar precios al público y conservar la plantilla laboral.

Al hacer un balance de los productos, insumos y servicios que más se han incrementado en el año en torno al giro en el que se desenvuelve, afirmó que ha sido la materia prima principal, la harina, pollo y aceite, qué es lo que más se ha sentido el precio, según su versión.

Al preguntarle sobre la posibilidad de reducir la producción, el número de trabajadores o determinados gastos, indicó que la respuesta positiva de los consumidores les permite mantener las ventas a niveles no tan mínimos para que sigan trabajando sin llegar a las decisiones extremas.

Consideró que las festividades que siguen en el año pudieran ser un buen detonante para continuar con ese equilibrio, y para ello mencionó que será muy importante la celebración del «Buen Fin» y los festejos decembrinos.

Puntualizó que es sumamente importante el fomento al turismo para los municipios de la frontera sur de Chiapas, sobre todo de guatemaltecos, por el tamaño de la derrama económica que cada año han realizado. EL ORBE / JC