Exigen Padres de Familia al Instituto Tapachula la Entrega de Certificados

* Alumnos no Pueden Continuar Estudios en Escuelas Superiores.

Tapachula, Chiapas; 31 de octubre del 2022.- Padres de familia de alumnos egresados del Instituto Tapachula denunciaron que, después de varios meses, esa institución educativa aún no les ha entregado los certificados de preparatoria y con ello sus hijos solo pueden estar en calidad de oyentes en escuelas superiores, con el riesgo de que en cualquier momento ya no sean admitidos por falta de esos documentos.

María Estela Cancino Rodríguez, de una de las familias afectadas, acudió al rotativo EL ORBE a exponer su inconformidad, en donde explicó que, en su caso, la universidad ya le está exigiendo el certificado a su hijo, quien aprobó todos los exámenes en Nanotecnologías de Áreas Materiales, en el Tecnológico de Querétaro, y a la que asiste, pero solo como oyente.

Con documentos en mano, detalló que ya hablaron con el Director de Educación en Chiapas, Rafael Ovilla Álvarez, para exponer la problemática en la que se estima están pasando al menos siete grupos de esa escuela.

Por si eso no fuera suficiente, dijo que la madre directora -por ser un colegio católico- «fue tan grosera que ya no me permitió pasar a la escuela, sino que envió a la secretaria». Ante ello, comentó, ya interpuso una queja ante Derechos Humanos (113987/22), «porque no es correcto que nos traigan así, y que todavía se porte en una forma tan prepotente».

Aclaró que oportunamente les cobraron las colegiaturas y que por lo mismo ahora los padres de familia y los propios alumnos tienen derecho de exigir sus documentos. «y ahora sí a mi hijo le dan de baja, ¿qué va a responder la madre directora o el de Educación Media, Rafael Ovilla?».

Ante ese panorama, consideró que hay un alto riesgo de que se pierda ese espacio en la universidad y le den de baja, «incluso mi hijo ya presentó su primer examen y lo aprobó todo, y por eso consideramos que no es justo que le den de baja por esa negligencia de la madre directora. Que busquen medios para que no se vuelva a sufrir esta situación, porque cada año se está sufriendo. Mis sobrinos aquí estudiaron, y son los mismos problemas».

Al hacer un recuento de los posibles afectados, detalló que «el grupo de mi hijo son como 35, pero parece que hay 7 grupos de 35. Es una situación que estamos pasando y es la realidad. No vamos a esperar hasta cuando ellos quieran, sobre todo cada año. Está es una omisión que se le debe sancionar tanto a la directora de la institución, como a la de la preparatoria, para ver quién es la responsable de esto y no estarse tirando la bolita». EL ORBE / JC