Padres de Familia Realizaron Bloqueo en el Puente Fronterizo de Suchiate

Exigieron Atención de Autoridades Educativas Para Rehabilitar Escuelas Afectadas por Sismo del 2017

Tras Sostener una Mesa de Diálogo con Autoridades, Alcanzaron un Acuerdo Para Liberar el Paso

Suchiate, Chiapas; 1 de Julio de 2025.- Padres de familia en el municipio de Suchiate decidieron cerrar el acceso al puerto fronterizo Suchiate II desde la mañana de este martes 1º de julio, en un acto de protesta que visibiliza el grave deterioro de la infraestructura educativa y el abandono prolongado por parte de las autoridades. Situación que ya habían advertido con anticipación a las autoridades.



Javier Ovilla Estrada, presidente de los Comités Escolares, afirmó que desde los sismos de 2017, unos 50 planteles siguen con daños estructurales sin ser atendidos. “Nos ofrecieron diálogo, pero nunca hubo un compromiso real. Dijeron que repararían cinco escuelas por año, pero la magnitud del problema no puede esperar décadas”, señaló.Uno de los casos más alarmantes es el de la Primaria “Adolfo López Mateos”, donde los padres denuncian que solo se propuso rehabilitar los baños, ignorando aulas agrietadas, bardas a punto de colapsar y un domo severamente dañado. «Es una burla. Mostramos evidencia del riesgo, pero nos ignoraron», denunció su representante Mauricio Damián.Además, los padres acusaron al personal del INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) de suspender evaluaciones en escuelas como “Miguel Alemán” y “Ángel Albino Corzo” con excusas personales. Señalan al Director del Instituto de desinterés y falta de compromiso con la seguridad escolar.En planteles como la Secundaria “José Vasconcelos Calderón”, la situación es tan crítica que han sido los propios padres quienes han tenido que apuntalar aulas con recursos propios para evitar un colapso.Los inconformes exigen la instalación inmediata de una mesa de trabajo con capacidad resolutiva y un diagnóstico técnico real de cada escuela afectada. El llamado va dirigido al Gobierno Federal, recordando los compromisos de la «cuarta transformación» con la educación pública.“Este bloqueo no se levanta hasta que haya acciones concretas. Los niños no pueden seguir estudiando en ruinas”, advirtió Ovilla Estrada.Levantan Bloqueo Tras Acuerdo.Al filo de las 3:30 de la tarde de este mismo martes, autoridades de los tres órdenes de Gobierno atendieron los manifestantes en el lugar, con quienes lograron acuerdos, para que este 2 de julio en la escuela Primaria “Cuauhtémoc”, del municipio de Suchiate, se lleve a cabo una mesa de trabajo.Por lo que levantaron el bloqueo tanto de la vialidad como del paso al puente fronterizo de esta localidad,y se restableció el tránsito vehicular. EL ORBE/Nelson Bautista