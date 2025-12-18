jueves, diciembre 18, 2025
Ayuntamiento de Tapachula Reconoce Avances en Materia de Educación en Chiapas

El Alcalde Yamil Melgar se Reunió con el Secretario de Educación Estatal, Roger Mandujano
Ante el Funcionario, Destacó Resultados del Programa de Alfabetización «Chiapas Puede»

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre.- El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la ceremonia de Entrega de Becas Rosario Castellanos, donde se reunió con el Secretario de Educación del Estado, Mtro. Roger Mandujano. En este marco, el presidente Melgar reconoció los significativos avances en materia educativa en Chiapas, con un especial énfasis en el programa de alfabetización «Chiapas Puede».

Durante el evento, el presidente Melgar destacó: «Si Chiapas puede, Tapachula también puede. Nos esforzamos por poner el ejemplo como municipio, ya que la alfabetización es una necesidad imperante. Sin lugar a dudas, el gobierno humanista y transformador que encabeza nuestro Gobernador Eduardo Ramírez busca que la vida de las personas no solo se enriquezca materialmente, sino que también se lleven algo en el corazón. Aprender a leer es una de las principales virtudes, y no hay edad para iniciar y cumplir este sueño».
Asimismo, el alcalde reconoció al Mtro. Roger Mandujano como un gran líder y visionario en el ámbito educativo, resaltando el trabajo en unidad entre el ayuntamiento municipal y el gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
La Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Mtra. Viridiana Figueroa, también expresó su gratitud y reconocimiento al Secretario de Educación por el impulso a estas iniciativas. Acompañaron al presidente Melgar la presidenta del DIF Municipal, Sra. Beba Pedrero, así como presidentes municipales y representantes de la región Costa Soconusco, quienes refrendaron su compromiso con la educación y el desarrollo social. Boletín Oficial

