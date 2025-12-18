Ayuntamiento de Tapachula Reconoce Avances en Materia de Educación en Chiapas

El Alcalde Yamil Melgar se Reunió con el Secretario de Educación Estatal, Roger Mandujano
Ante el Funcionario, Destacó Resultados del Programa de Alfabetización «Chiapas Puede»
Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre.- El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la ceremonia de Entrega de Becas Rosario Castellanos, donde se reunió con el Secretario de Educación del Estado, Mtro. Roger Mandujano. En este marco, el presidente Melgar reconoció los significativos avances en materia educativa en Chiapas, con un especial énfasis en el programa de alfabetización «Chiapas Puede».
Asimismo, el alcalde reconoció al Mtro. Roger Mandujano como un gran líder y visionario en el ámbito educativo, resaltando el trabajo en unidad entre el ayuntamiento municipal y el gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
La Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Mtra. Viridiana Figueroa, también expresó su gratitud y reconocimiento al Secretario de Educación por el impulso a estas iniciativas. Acompañaron al presidente Melgar la presidenta del DIF Municipal, Sra. Beba Pedrero, así como presidentes municipales y representantes de la región Costa Soconusco, quienes refrendaron su compromiso con la educación y el desarrollo social. Boletín Oficial