Nacional

México se Mantiene Entre los Mayores Exportadores de Alimentos

*Informa la SADER.

Ciudad de México, 17 de Diciembre.- México cerró 2025 con una producción agropecuaria y pesquera de 289 millones de toneladas, con un valor económico de 1 billón 591 mil millones de pesos, de acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025 que hoy presentó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Asimismo, en comercio exterior, la República mexicana se consolidó en el lugar 14 mundial de países exportadores de alimentos al registrar un superávit agroalimentario de 7 mil 795 millones de dólares, lugar que ocupó por décima vez con saldo positivo y que es el tercer año más alto desde 1995.
El Panorama señala que el sector primario es la base del abasto alimentario del país y es sostenido por 6.1 millones de personas, de las cuales 811 mil son mujeres, lo que representa 13.3%, mientras que 5.3 millones son hombres, equivalentes a 86.7%.
En el plano internacional, México se mantiene entre los grandes productores mundiales, al ubicarse en el noveno lugar en producción de alimentos, décimo en cultivos agrícolas, octavo en ganadería y 15 en pesca y acuacultura.
Los principales socios comerciales del sector agroalimentario mexicano son Estados Unidos, Japón, Canadá y Brasil, mientras que los productos con mayor peso en las exportaciones son cerveza, tequila, aguacate, berries, jitomate y carne de bovino.
El Panorama Agroalimentario 2025 también incorporó estimaciones de producción de frijol, leche y arroz como parte del seguimiento a objetivos productivos definidos en el Plan México, estrategia de la presente administración orientada a fortalecer la disponibilidad de alimentos básicos producidos en el país.
Según el documento, al cierre de año, para el frijol se estima una producción de 1.19 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 194 mil toneladas respecto a 2024.
En el caso de la leche, la producción prevista es de 13 mil 786 millones de litros, ligeramente superior a la del año anterior, mientras que para arroz se calcula una producción de 234 mil toneladas, con un aumento de 14 mil toneladas frente a 2024. Sun

