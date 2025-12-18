jueves, diciembre 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMÉXICO PIEZA CLAVE EN EL FUTURO DEL CAFÉ
Al InstanteNacional

MÉXICO PIEZA CLAVE EN EL FUTURO DEL CAFÉ

0
19

En México, el café no solo es un motor económico: es también una herencia cultural, un vínculo entre generaciones y una fuente de arraigo con la tierra. En estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, familias cafetaleras han dedicado su vida al cultivo de este grano que hoy conecta al país con los mercados más exigentes del mundo.

Desde hace 15 años, el Plan NESCAFÉ ha sido un aliado estratégico en la transformación del campo mexicano. Con presencia en las principales regiones cafetaleras del país, este programa de Nestlé impulsa una caficultura más productiva, sostenible e incluyente. A través de la entrega de plántulas de alto rendimiento resistentes a plagas, esquemas de financiamiento sin intereses, y capacitación en prácticas agrícolas regenerativas, el Plan ha mejorado los ingresos de productores y ha contribuido a regenerar suelos, conservar el agua y reducir la huella ambiental del café.


El impacto va más allá de la productividad. Nestlé ha consolidado una cadena de suministro basada en la creación de valor compartido, garantizando que las manos de quienes lo cultivan se beneficien con prácticas sostenibles, generando recursos de origen responsable.
Asimismo, se promueve un esquema de producción agroforestal bajo sombra que permite conservar la biodiversidad (flora y fauna) de las regiones, promover la captación de agua de lluvia y reducir los efectos del camio climático.

Además, el Plan NESCAFÉ promueve activamente la participación de mujeres y jóvenes, construyendo un relevo generacional en comunidades rurales.

Gracias a iniciativas como esta, México ha logrado mantener y aumentar la producción nacional en ciertas zonas, fortaleciendo su competitividad frente a otros países productores. Hoy, la caficultura mexicana no solo genera valor económico, sino también impacto social y ambiental positivo. El Plan NESCAFÉ es prueba de que, con compromiso, innovación y alianzas duraderas, es posible construir un campo más fuerte, justo y sostenible para el futuro del país.

MÉXICO PIEZA CLAVE EN EL FUTURO DEL CAFÉ
Artículo anterior
Recorrido por el malecón en la colonia Obrera: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Se Reduce el 80 % de Casos y Hospitalizaciones por Dengue: Secretario de Salud
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

VEHÍCULO ROBADO

Al Instante staff - 0
🚨 VEHÍCULO ROBADO 🚨 Solicitamos el apoyo para localizar vehículo robado recientemente. 🚗 Marca/Modelo: Nissan Tsuru Sedan 4 Puertas 🎨 Color: Plata 🔢 Placas: DRD-978 📍 Lugar del...
Leer más

Advierten de Posible Colapso de Puente

Al Instante staff - 0
• La vía de comunicación podría dejar incomunicadas a miles de familias; señalan. Tapachula, Chiapas; 18 de diciembre de 2025.- Un puente que conecta a las...
Leer más

Se Reduce el 80 % de Casos y Hospitalizaciones por Dengue: Secretario de Salud

Al Instante staff - 0
• Reconocen trabajo coordinado con todas las instancias de gobierno. Tapachula, Chiapas 18 de Diciembre del 2025.- El secretario de salud en el estado, Omar Gómez...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV