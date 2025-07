Presidenta Sheinbaum Recibe Primer Aeronave Embraer E195-E2 Para Mexicana de Aviación

——-

Anuncia Reapertura de la Frontera con EUA Para el Ganado en Pie

Zumpango de Ocampo, Estado de México; 1 de Julio de 2025.- Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la primera de 20 aeronaves Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado mexicano y del pueblo que fue rescatada por la Cuarta Transformación y que simboliza la voluntad que tiene México de volar alto, con justicia, con orgullo nacional y con soberanía logística.

“Tener una aerolínea estatal es tener también capacidad de respuesta, es poder evacuar junto con la Defensa Nacional zonas afectadas por desastres naturales, es poder trasladar medicinas, alimentos, personal médico junto con la Defensa Nacional. Es tener soberanía logística. Mexicana de Aviación no es sólo un logotipo, ni una flota de aviones, -que por lo demás llegarán 20 entre este año y el próximo- es una declaración de principios.

“Es el mensaje claro de que México quiere volar alto, pero con los pies en la tierra, con rumbo, con justicia y con orgullo nacional. En un mundo donde muchas veces las decisiones se toman desde el interés económico, tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es una decisión profundamente humana y también profundamente política, es apostar por la equidad, por la integración nacional, por la soberanía”, afirmó.

Recordó que Mexicana de Aviación tiene como objetivo principal el bienestar colectivo y ofrece rutas donde no hay cobertura de las aerolíneas comerciales y extranjeras otorgando un servicio digno, accesible y confiable.

“Mexicana de Aviación aunque tiene que ser rentable, evidentemente, y eficiente, es decirle a cada mexicana y a cada mexicano: vivan donde vivan, ustedes también importan, también tienen derecho a volar, también son parte del Proyecto de Nación”, agregó.

Además, resaltó que recuperar Mexicana de Aviación no fue un capricho ideológico, sino una decisión estratégica que le permite al Gobierno de México tener soberanía logística para su movilización aérea en caso de emergencia o defensa.

“Mexicana de Aviación sirve también para movilizar a nuestro pueblo, nuestras fuerzas y nuestros recursos”, añadió.

La nueva aeronave Embraer E195-E2 cuenta con capacidad para 132 pasajeros, alcanza una velocidad promedio de 963 kilómetros por hora y tiene un diseño aerodinámico para reducir costos operativos de hasta 30 por ciento en combustible.

El director general de Aerolínea del Estado Mexicano, general Leobardo Ávila Bojórquez, destacó que, durante el primer semestre de 2025, Mexicana de Aviación, trasladó a más de 200 mil pasajeros, lo que representa un aumento del 24 por ciento con relación al mismo periodo de 2024. Estimó un aumento del 25 por ciento en el segundo semestre de este año para llegar a la meta de 450 mil 292 pasajeros en 2025, ya con el aumento de la flotilla de aeronaves.

Detalló que los 20 aviones Embraer E195-E2 que recibirá Mexicana de Aviación llegarán de manera paulatina: cinco este 2025, siete más en 2026 y los ocho faltantes en 2027, para lo cual ya se capacitan 56 pilotos y se prevé la integración de 84 sobrecargos. El primer vuelo comercial de esta aeronave se prevé para el próximo 25 de agosto.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ayer se logró un acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos para la reapertura de la frontera para el ganado en pie.

Con ello los pasos que serán abiertos próximamente son:

* El 7 de julio – Agua Prieta, Sonora,

* El 14 de julio – Puerto Palomas, Chihuahua

* El 21 de julio – San Jerónimo, Chihuahua

* El 18 de agosto – Acuña, Coahuila

* 15 de septiembre – Colombia, Nuevo León.

Aclaro que aún continúan las mesas de diálogo para que se abra el punto de exportación en Nogales, Sonora, así como para que la reapertura sea mucho más rápida. Boletín Oficial