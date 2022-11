Productores Esperan Lograr un Buen Precio del Café Durante la Presente Cosecha

* Abandonan Cultivos por Falta de Apoyo del Gobierno

Tapachula, Chiapas; 31 de octubre del 2022.- Con muchas expectativas porque avizoran una cosecha igual de buena que la del año pasado, cafeticultores de la región Soconusco, en Chiapas, ya iniciaron los primeros cortes y ahora solo esperan continuar con la cosecha y que el precio por kilogramo logre llegar a los 40 ó 45 pesos, para alcanzar buenos dividendos en la presente temporada.

Así lo manifestó Isaí García Trujillo, representante del grupo de cafeticultores “Santa Rosario del Campo”, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE señaló que las lluvias de este año estuvieron en tiempo y forma y que eso hace pensar que habrá una producción similar a la del ciclo anterior. Sin embargo, dijo, falta compensar con los precios los cuales esperan que se establezcan también de la misma forma como hace un año.

Se refirió al problema de los incrementos en los precios de los insumos, y eso finalmente podría afectar a los productores si es que no se estabilizan, de acuerdo a los gastos extras que han tenidos esta temporada.

Asimismo, el de las plagas, las cuales dijo son un factor importante negativamente hablando, las cuales abundan en el aire y en el suelo, y aquí en la región encuentran su mejor forma de habitar, sobre todo la llamada Broca del Café, la cual origina muchos daños a los cultivos, merma la producción y afecta económicamente a los productores.

Respecto a los apoyos del gobierno federal, indicó que es responsabilidad de los representantes populares velar porque se apoye a los agricultores, porque si no se hace, dentro de poco va a haber una total crisis en el campo.

Añadió que un ejemplo de eso es la falta de oportunidades de los jóvenes campesinos, quienes al no poder cursar estudios de bachillerato y universidad, se han visto en la necesidad de migrar a los Estados Unidos, en lugar de aportar su mano de obra en el corte de café u otras labores del campo.

Al no haber apoyos por parte del gobierno federal, puntualizó, se abandonan los cultivos y con ello la producción se reduce drásticamente. EL ORBE / Nelson Bautista