Comida “Chatarra” Afuera de las Escuelas Genera Problemas de Nutrición en Alumnos

*Señalan Comités de Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 04 de Noviembre del 2022.- Por la difícil situación económica que se vive actualmente en todo territorio mexicano y por las prisas que los padres de familia tienen para ir a trabajar, no atienden como debe de ser a sus hijos, a quienes llevan o mandan a las escuelas, y en muchos casos los pequeños no van desayunados.

Así lo denunció José Chol Ruiz, quien forma parte del Consejo Local de Comités de Padres de Familia, quien consideró que por esa mala alimentación, aparte de que les nulifica su sano crecimiento, los niños y hasta los jóvenes son propensos a sufrir enfermedades, como en este otoño en que la tos, gripe y fiebre los ha atacado.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que la alimentación que se les da en los hogares a los niños no es buena, pues las mamás ocupan más alimentos ácidos, como enlatados, refrescos embotellados y toda clase de golosinas, en lugar de procurar darles alimentos sanos como frutas y verduras.

Al tratarse de una mala alimentación a base de productos chatarra y nada nutritivos, los niños pierden su capacidad de aprendizaje y tienden a ser obesos, añadió, con el consabido peligro de que puedan sufrir múltiples enfermedades debido a que no tienen defensas en su organismo.

Agregó que el problema se agrava porque al enfermarse los menores dejan de asistir a las escuelas para recibir sus clases presenciales, y con ello desequilibran su nivel de aprendizaje con relación a los demás, sobre todo si la inasistencia es por varios días como suele suceder muy a menudo.

Por ello recomendó a los padres de familia a que procuren una sana y nutritiva alimentación de sus hijos, no solo para verlos crecer de manera óptima, sino también para que logren captar lo más que puedan en su paso por las escuelas, y de esa forma el día de mañana sean personas con capacidad y conocimientos que les va a ayudar en su vida personal. EL ORBE / Nelson Bautista