Alerta en la Región por Incremento en Casos de “Cobro de Piso” a Manos de Migrantes

*Manifiestan Prestadores de Servicios.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2022.- La población en Tapachula ya está cansada de los miles de migrantes que se han posesionado de los espacios públicos y del centro de la Ciudad, y de que la ciudad parezca un albergue en el que no hay orden ni respeto hacia la sociedad en general y a los turistas.

Así lo consideró, Librado Morales Sánchez, prestador de servicios en el mercado Soconusco, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que el problema no es solamente en cuanto al aspecto de la imagen y salud, sino el más grave es la inseguridad que, según su versión, la provocan los extranjeros y que por ello los consumidores y los visitantes ya no quieren ir a ese sector de la Ciudad.

Al ingresar los indocumentados, entre éstos también llegan personas con antecedentes penales en sus respectivos países, y al llegar a Tapachula desarrollan su potencial delictivo, como lo es el llamado “cobro de piso” que tanto daño hace a transportistas y empresarios en general, dijo.

Agregó que el problema se hace más grave aún, porque si la gente que es amenazada con la extorsión, si no paga hasta le quitan la vida, y es aquí donde no entiende qué hacen las autoridades federales que no ponen freno a la delincuencia organizada ni al éxodo de indocumentados.

Por eso hizo un llamado de auxilio a los tres niveles de Gobierno para que unan esfuerzos y atiendan la problemática de la migración ilegal en el ámbito de la competencia de cada uno y, a su vez, reforzar los operativos que permitan dar con los delincuentes.

Puntualizó que es urgente que las autoridades frenen también la llegada indiscriminada de miles de migrantes, «porque cada día son más, pero también los problemas que se generan con su presencia». EL ORBE / Nelson Bautista