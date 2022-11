Crece Número de Católicos “Virtuales” en la Región

* Prefieren no Asistir de Manera Presencial a las Iglesias.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2022.- La Iglesia Católica de la región Soconusco, ubicada en la costa de Chiapas, confirmó que la opción de asistir a misas y otras celebraciones religiosas de manera virtual que pusieron en marcha por la contingencia originada por la pandemia, ya quedó para el servicio habitual en la Nueva Normalidad, porque cada día tiene más seguidores.

Eddy Girón Díaz, colaborador en el Santuario Diocesano de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe (La villita), dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay regocijo porque la difusión de esas actividades a través de las plataformas digitales «siga siendo una opción para muchas personas de poder escuchar la palabra de Dios y hacer comunión de corazón, al mismo tiempo que la asamblea es celebrada de manera presencial».

Aún cuando reconoció que la mejor manera de participar en la celebración eucarística es con la presencia física, desde hace un buen tiempo ya lo permiten las circunstancias, por ello nació la idea de lo digital, como un deseo de permanecer unidos al resto de la comunidad y en respeto a los tiempos de la pandemia,

«Sin embargo hemos mirado que hay una comunidad activa en las plataformas, que a veces no pueden venir a misa al templo, pero lo hacen a distancia por alguna circunstancia, ya sea por enfermedad, por viaje o por algún otro tipo de impedimento, pero es muy provechoso para quienes nos siguen. Ojalá que podamos seguir ofreciendo está ayuda y quienes ya la tienen, valorar esa alternativa».

Durante la parte más crítica de la pandemia, en los dos años anteriores, recordó, los Obispos aprobaron que se pudiera participar virtualmente de la celebración eucarística. «Ahora, sin embargo, volvemos al templo porque es el lugar más propicio e idóneo para encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos».

De acuerdo a sus cifras, en el caso de La Villita tienen actualmente casi 12 mil seguidores; además de las páginas de la parroquia del municipio de Tonalá y de la propia Diócesis, que también -dijo- son muy numerosas.

Señaló que, desde hace un año aproximadamente, conforme han ido avanzando los permisos y las circunstancias lo han permitido, los espacios se han ido abriendo más, «pero durante 6 meses, lo virtual fue prácticamente la única manera de estar en comunión con el resto de la comunidad».

Al hablar sobre el futuro de esas plataformas, consideró que es un medio que está dentro de lo que ofrece la comunidad de La Villita en Tapachula, «y por lo tanto no me parece que tengamos que renunciar a ese vínculo, incluso hay mucha gente de fuera».

De manera digital, ese templo lleva a cabo una misa de lunes a sábado a las 6:50 de la mañana y el domingo en el horario de las 12:00 horas. EL ORBE / JC