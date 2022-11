Mañana Martes Reinicia Vacunación Contra VPH en Tapachula

* Informa el Distrito de Salud 7.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2022.- Desde hace poco más de dos años quedaron en la lista de espera cerca de seis mil niñas en la jurisdicción sanitaria de Tapachula, para recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se le relaciona directamente con la aparición del cáncer cérvicouterino, luego de que hubo un desabasto de las dosis.

Luego de ese largo periodo en que las menores de edad quedaron desprotegidas por alguna circunstancia que aún se desconocen, mañana martes reiniciará la vacunación en Tapachula contra esa mortal enfermedad y en los otros 15 municipios circunvecinos que conforman al Distrito de Salud VII.

Elvia Martínez Bautista, responsable de vacunación de ese Distrito, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que a partir de entonces pondrán en marcha una campaña de rescate de las niñas de entre 13 y 14 años de edad que no se les aplico la vacuna VPH en su momento, «porque tuvimos desabasto de ese tipo de biológico».

Aclaró que la distribución de esa dosis solo las protegerá al 90 por ciento y que requerirán de un refuerzo para completar el esquema. El fármaco será para niñas de primero y segundo año de secundarias técnicas, federalizadas, públicas, telesecundarias, entre otras.

«Hubo Desabasto por un tiempo. Los lineamientos nos dicen qué la tenemos que aplicar al quinto año de primaria, pero ellas pasaron el quinto y el sexto, y no se les aplicó. Entonces, ahorita por eso la campaña se llama al rescate de la aplicación de la vacuna VPH para las que ya están en primero y segundo de secundaria», explicó.

De acuerdo a su versión, hasta ahorita hay un total de 5 mil 860 niñas para aplicarles, pero que si necesitan más reactivos, el Gobierno les puede enviar más.

Aclaró que, por lo pronto, no se incluyen a las menores que actualmente están cursando el quinto y sexto grado, porque la prioridad es el rescate de las que quedaron pendientes desde hace dos años, y que para el 2023 irían por los rezagos de este 2022.

Apuntó que ya hay un listado de las escuelas. También podrán acudir al Centro de Salud más cercano que tenga, además de hay una coordinación con el IMSS Bienestar y el IMSS Ordinario, «porque conjuntamente todas las instituciones vamos a aplicar. El ISSSTE también por supuesto, vamos a cubrir el 100% de las escuelas», indicó.

Las niñas que no han recibido la vacuna están en riesgo, sostuvo, pero que se está a tiempo para prevenir la enfermedad, «y por eso le hacemos un llamado a todas los padres y madres de familia para que nos permitan vacunarlas el día de la cita en la escuela». EL ORBE / JC