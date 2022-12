Tapachula Convertida en una Estación Migratoria Impide la Llegada de Turistas

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2022.- Un grupo de gestores sociales lamentó que la frontera sur de Chiapas se haya transformado en un muro invisible para contener a indocumentados, que son constantemente señalados por tener infiltrados a delincuentes que han huido de sus países por ser responsables de homicidios, narcotráfico, terrorismo, cobro de piso, ataques sexuales, robo, asalto, entre otros delitos graves.

En el caso de Tapachula, la iniciativa privada h insistido que muchos de esos extranjeros provocan grandes basureros en pleno centro, son agresivos, consumen drogas en la vía pública, cometen delitos y por ello los clientes locales y visitantes ya no quieren llegar a los comercios en donde se concentran migrantes.

Cuauhtémoc López, un gestor social, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ahora están llegando a la frontera sur de Chiapas éxodos ya no solo de Centro y Sudamérica, sino también de Europa, Asia y África.

«Tapachula se ha convertido en un estacionamiento gigantesco de migrantes. Hay una fuerte oleada de haitianos que se han quedado a vivir en la localidad. Consideramos que la autoridad responsable de ese tema no esté haciendo lo necesario para regresar la ciudad que era antes, ese gran atractivo para las inversiones que era antes y uno de los puntos recreativos preferidos del turismo», insistió..

También se refirió al primer cuadro de la ciudad, «que lo han convertido en un basurero y en una gran estación migratoria que abarca muchos puntos de ciudad, justo donde ellos se aglutinan, como en sus comercios ambulantes, sus puestos de comida en las calles, en las que quedan desperdigados sus residuos».

Opinó que todo eso ha cambiado de manera negativa el aspecto urbano de la ciudad, en la que los turistas ya no quieren llegar y provocan un costo muy caro para la sociedad.

Hace algunos días, las autoridades federales hicieron una redada en el centro de la localidad en la que fueron asegurados centenares de extranjeros que no pudieron acreditar su legal estancia en el país. Al menos en esos tres días, según representantes del comercio establecido, las ventas se duplicaron. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello