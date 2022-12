Rosy Urbina Encabeza Programa Para Prevenir Acoso Callejero en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2022.- La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, puso en marcha el programa para prevenir el Acoso Callejero con la pega de calcas en el transporte público, al cumplirse el día once de los 16 de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres.

En las instalaciones de la terminal de corto recorrido de esta ciudad, acompañada de los representantes del transporte, regidores y la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Ana Yanci Citalán López, Urbina Castañeda destacó que con la pega de calcomanías en las unidades que prestan este servicio, se busca generar conciencia en la población de que la violencia contra las mujeres no es natural, no es normal y representa un delito.

Dijo que en los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, que iniciaron el pasado 25 de noviembre y concluirán con la conmemoración del día de los derechos humanos el próximo 10 de diciembre, “es urgente que erradiquemos esta práctica y sobre todo, que dejemos de ignorar o invisibilizar que el acoso callejero existe y daña la dignidad de las mujeres”.

La alcaldesa hizo un llamado contundente para exigir a la mujeres, hombres, niños y niñas de todo el mundo que digan ¡basta contra el acoso!, “estamos comprometidos con la seguridad de las mujeres y las niñas como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes diariamente trabajan para que este flagelo se erradique”.

A nombre de los transportistas, el consejero del Frente de Transporte, Emilio Orduña Morga, reconoció la labor emprendida por el ayuntamiento encabezado por Rosy Urbina por lo que refrendó su compromiso de sumarse a las acciones para evitar el acoso callejero contra las usuarias.

La secretaria de Igualdad de Género Municipal, Ana Yanci Citalán López, agradeció la suma de esfuerzos entre el Ayuntamiento y el transporte, “haciendo equipo podremos disminuir este problema social que aqueja a las mujeres, por ello, seguimos impartiendo conferencias de sensibilización a los conductores de las unidades para que las mujeres se sientan seguras al subir al transporte colectivo”.

Acompañaron a la presidenta municipal, el secretario general del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas, los regidores Gladiola Soto Soto, Lorena López Solís, Alexis Gabriel Martínez Carbajal, Erik Hintze Moreno y Martha Carballo Andrade.

Además de Abraham Téllez Romero, presidente del Consejo Administrativo de la terminal de corto recorrido, Abenamar Rosales Gordillo, presidente de la Coalición de Radiotaxis de Tapachula y Miguel Agustín Galdámez Culebro, delegado de la Zona 10 de la Secretaría de Transporte y Movilidad. EL ORBE / Comunicado de Prensa