Senado de LA República Aprueba Reforma de Apoyo a Jóvenes: LAM

*Chiapas y México Avanzan Hacia un Mejor Futuro.

Ciudad de México, 12 de marzo de 2025.- El senador Luis Armando Melgar celebró la aprobación de la Reforma Constitucional de Apoyo a Jóvenes, destacando que este avance histórico permitirá garantizar oportunidades reales de desarrollo para la juventud en todo el país, y especialmente en Chiapas.

“Nuestros jóvenes son el presente y el futuro de México. Con esta reforma, damos un paso firme hacia la construcción de un país más justo y con mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Chiapas tiene con qué, y ahora nuestros jóvenes tendrán herramientas concretas para salir adelante y construir una vida mejor”, afirmó Melgar.

Esta reforma, impulsada originalmente por el expresidente López Obrador, fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Su objetivo es ofrecer apoyo directo a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren desempleados o fuera del sistema educativo, otorgándoles un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo durante un periodo de hasta 12 meses.

Además, el programa incluirá capacitación en empresas, negocios y talleres con el propósito de facilitar su incorporación al mercado laboral, asegurando que el beneficio no solo sea temporal, sino que represente una plataforma real para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes.

“Esto no es solo un apoyo económico, es una oportunidad para que nuestros jóvenes se capaciten y tengan acceso a mejores empleos. Es una forma real y efectiva de impulsar la capacidad productiva y económica de nuestra juventud. En Chiapas, este esfuerzo se suma a la Nueva ERA con oportunidades y resultados tangibles”, enfatizó Melgar.

El senador explicó que esta reforma no implicará una carga adicional al presupuesto, ya que los recursos provendrán del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual ha beneficiado a millones de jóvenes en México desde su creación. Con esta nueva reforma, se fortalece y amplía el alcance de este programa, brindando mayor estabilidad y continuidad a los apoyos.

“Con esta reforma, reafirmamos nuestro compromiso con la juventud. Desde el Senado, abrimos las puertas a un mejor futuro, con oportunidades reales de empleo y desarrollo para nuestros jóvenes”, destacó Melgar.

Finalmente, el legislador subrayó que este avance es parte del trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez, asegurando que Chiapas se fortalezca en la Nueva ERA con un plan de acción integral, productivo y sostenible para que los jóvenes puedan construir su futuro con mejores herramientas y más oportunidades.