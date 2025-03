Exentas de Arancel, Exportaciones de Autos que no Cumplen con T-MEC

*Por Acuerdo por Reglas de Origen.

Ciudad de México, 10 de Marzo.-El jueves pasado, el gobierno de Estados Unidos exentó durante un mes del cobro de 25% de arancel a las exportaciones de autos y autopartes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Sin embargo, no todos los vehículos y componentes automotrices que exporta México cumplen con el T-MEC.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) detalló que 8.2% de las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos no cumplen con la regla de origen del T-MEC, así como 20.4% de las autopartes.

Técnicamente, estos vehículos y autopartes deberían pagar el 25% de arancel que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump, pero debido a que hay un «régimen de transición» que se acordó desde 2019, antes de que entrara en operación el T-MEC, estos vehículos y autopartes que no cumplen con la regla de origen del T-MEC también están exentos de cualquier pago de arancel, según AMIA.

En conferencia de prensa, Rogelio Garza, presidente de la AMIA, explicó que para exportar hacia Estados Unidos hay dos mecanismos: Uno, el T-MEC donde exportan con una tasa de 0% de arancel, siempre y cuando cumplan con la regla de origen.

Y el segundo, exportar bajo el mecanismo de Nación Más Favorecida (NMF) donde se paga 2.5% de arancel.

Sin embargo, hay un mecanismo de transición para que cumplas, este mecanismo se firmó en 2019, cuando se renovó T-MEC, y daba la oportunidad a las empresas para que en un periodo determinado cumplieran con el T-MEC. Ese periodo no se ha acabado, hay empresas que están en ese periodo de transición para el cumplimiento.

«Cuando acabe el periodo, algunas empresas podrán cumplir con el T-MEC y otras no. Hay empresas que van a usar o seguir usando el mecanismo de nación más favorecida», indicó Garza.

El presidente de la AMIA hizo énfasis en que, las armadoras y fabricantes de autopartes que estén bajo el programa de transición «están dentro de la regla del T-MEC», pero falta ver qué interpretación le está dando el gobierno estadounidense a esta regla, por lo que tanto la Secretaría de Economía como la industria automotriz, están peleando para que estas empresas sigan con el beneficio de exportar con 0% de arancel de aquí al 2 de abril.

«Falta llegar al 2 de abril para ver qué pasaría o qué condiciones aplicarían para las empresas que no cumplan con el T-MEC», indicó Garza. Sun