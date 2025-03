Aranceles al Acero y Aluminio Entraron en Vigor Este Miércoles

*Afecta a México y Canadá.

Ciudad de México, 11 de Marzo.-Los aranceles de 25% al acero y aluminio de Canadá y los demás socios comerciales de Estados Unidos entran en vigor esta medianoche, confirmó un portavoz de la Casa Blanca.

Kush Desai, portavoz adjunto, dijo que «el presidente Trump ha utilizado una vez más la influencia de la economía estadounidense, que es la mejor y la más grande del mundo, para ofrecer una victoria al pueblo estadounidense», luego de que Doug Ford, gobernador de la provincia canadiense de Ontario, se retractara y anunciara que no impondrá arancel del 25% a la electricidad que suministra a Estados Unidos.

Luego de esta decisión, Trump dijo que tampoco duplicará los aranceles al acero y aluminio canadiense, como había amenazado más temprano en respuesta al gravamen de Ford.

Sin embargo, Desai subrayó que el arancel general de 25% que está previsto entre en vigor a la medianoche se mantiene.

Estas tarifas aduaneras, para las que no contempla excepciones, afectarán a la electrónica, el sector automotor y la construcción.

El país más perjudicado será Canadá, un aliado histórico y, junto con México, su socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

Canadá suministra la mitad de las importaciones de aluminio de Estados Unidos y el 20% de las de acero, afirma el consultor EY-Parthenon.

Brasil, otro de los grandes proveedores de acero de Estados Unidos, también sufrirá un golpe, igual que Emiratos Árabes Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su esperanza de que estos aranceles no afecten al país, por estar el comercio bilateral en el marco del T-MEC.

El pasado 4 de marzo, Trump implementó aranceles de 25% al comercio con México y Canadá, pero dos días después reculó y suspendió el arancel hasta el 2 de abril, cuando está previsto entren en vigor aranceles recíprocos.

Las políticas arancelarias del mandatario estadounidense han provocado gran nerviosismo en el mercado de valores, que el lunes sufrió el mayor desplome desde su regreso al poder, el pasado 20 de enero.

Trump descartó que Estados Unidos vaya a entrar en recesión y aseguró que, por el contrario, el país «va a experimentar un gran auge».

Según él, las altas y bajas del mercado son normales. «Van a tener caídas y los mercados van a subir y bajar. Pero ¿saben qué? Tenemos que reconstruir nuestro país», afirmó el mandatario. Sun