Gobierno de Guatemala Inicia Acciones Para Frenar a Criminales Centroamericanos

* Despliegan Puestos de Control en la Frontera con México.

Tapachula, Chiapas; 07 de diciembre del 2022.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, encabezó en las últimas horas una reunión privada en materia de seguridad y migración con altos mandos de su gabinete, en la que se ordenó la puesta en marcha de uno de los operativos más grandes en la historia de ese país en contra de la delincuencia organizada y las bandas, como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, sobre todo en la frontera con México.

En cumplimiento al Pilar de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo de la Política de Gobierno, el Presidente instaló una mesa de trabajo con el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos y funcionarios del Organismo Ejecutivo, para establecer las acciones interinstitucionales que son desarrolladas a partir de la fecha para fortalecer la seguridad fronteriza, la transitabilidad migratoria y el libre mercado entre Guatemala y México.

En el acto, celebrado en la capital de esa nación centroamericana, el mandatario informó que con ello se reitera el compromiso de continuar trabajando a través de la Cartera del Interior en beneficio de la seguridad nacional.

Asimismo, para evitar el ingreso de pandilleros procedentes de Honduras, tras el estado de emergencia que decretaron las autoridades del vecino país, a partir de ahora se movilizan 2 helicópteros que realizan operaciones de reconocimiento aéreo, con la finalidad de apoyar a las unidades de tierra.

Además, como parte del Plan 38-2022 en materia de seguridad interinstitucional en sus fronteras, se instruyó la instalación de forma estratégica de 30 puestos de control, donde se verificarán que las personas (indocumentados) no tengan pendientes órdenes de aprehensión, cumplan con los requisitos migratorios y no trasladen objetos ilícitos que puedan ser utilizados para cometer hechos delictivos.

Mientras que, por medio de la utilización del Dispositivo MI3 y la coordinación con Interpol, el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), se realiza la identificación de guatemaltecos y extranjeros que no cuentan con documentos, para determinar la identidad, así como el estatus migratorio y criminal de cada persona.

Apenas hace un mes, el jefe del Ejecutivo había ordenado también acciones en contra de la migración ilegal, fuera de control y de seguridad, y envió a unos mil militares a la frontera con Honduras y desplegó otro tanto a diversas regiones de su territorio y con ello logró frenar, por lo pronto, un gigantesco éxodo que se dirigía a Tapachula.

Ahora, esas acciones se reforzarán con más elementos de las fuerzas militares y de diversas corporaciones policíacas en la franja limítrofe con territorio azteca, para identificar y detener a los grupos delictivos que intenten cruzar hacia Chiapas, e intensificarlas investigaciones en torno a redes de tráfico de seres humanos, corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros.

Eso ya ha dado buenos resultados porque permitió la desarticulación de una red transnacional de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos (vía México), en la que sobresale la detención de 7 policías que supuestamente estarían involucrados en esos ilícitos.

De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, esa red operaba en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, y por ello se espera que en lado de Chiapas también se dé con el paradero de otros involucrados.

En la semana, la Fiscalía chapina, según el informe, realizó 60 cateos en los que fueron detenidos al menos 24 supuestos integrantes de esa organización delictiva.

De los uniformados detenidos, se confirmó que son elementos en activo de la Policía Nacional Civil (PNC) que están siendo señalados de facilitar el éxodo de los migrantes a través del pago de recursos económicos, mientras se amplían las investigaciones en busca de más elementos de esa corporación que pudieran estar relacionados.

Las acciones se dieron luego de que se confirmó que muchos de esos migrantes eran trasladados hacia hoteles de Guatemala y después trasladados en autobuses a la frontera con México, por lo que cada uno de esos extranjeros le pagaba, según la versión oficial, 5 mil dólares hasta el río Suchiate y luego otros 10 mil para llevarlos a los límites con Estados Unidos

Ante esas acciones y las realizadas en Chiapas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), la llegada de migrantes a la frontera sur de esa entidad se redujo considerablemente en los últimos 15 días semana. Es más, este miércoles se cumplió una semana sin caravanas de migrantes en Tapachula, luego de que durante cuatro meses consecutivos salían todos los días desde esa ciudad, EL ORBE / Investigaciones Especiales /Ildefonso Ochoa Argüello