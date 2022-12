Se Inconforma Población de la Región por Constantes Apagones de la CFE

* Varios Electrodomésticos se han Descompuesto.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre de 2022.- Tanto en el área rural como en la urbana de Tapachula, así como en otros municipios del Soconusco, los “apagones” se registran frecuentemente, a veces hasta tres veces al día, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explique los motivos, y lo que es peor, no atiende las quejas de los usuarios.

Así lo dio a conocer Detmar Yuren Vázquez González, presidente del fraccionamiento El Carmen Fonhapo, ubicado al surponiente de esta Ciudad, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE señaló que las interrupciones del suministro eléctrico causan serias molestias a los usuarios, pues en muchos casos se les descomponen sus aparatos o equipos electrodomésticos, de entretenimiento o de oficina, y la CFE no responde por esos daños.

Cada vez que hay “apagones”, llaman a la oficina de la CFE para reportar la falta de energía eléctrica, pero que en esa dependencia solo les contestan que ya lo van a ver, y resulta que pasan las horas y el fluido eléctrico no es devuelto a los usuarios, generando inconformidades pues al quedarse sin corriente los refrigeradores, los alimentos que tienen guardados se descomponen.

Agregó que los propios refrigeradores y los demás aparatos, sufren quemaduras o simplemente se dañan en su funcionamiento, pero nadie, ni la propia CFE, sale al paso para pagar los desperfectos que sufren esos equipos.

Respecto a las causas, reiteró que no les dan ninguna explicación del por qué el mal servicio. Sin embargo, puso como ejemplo el fraccionamiento El Carmen Fonhapo, donde dice que desde hace más de 35 años en que introdujeron la red eléctrica, jamás ha visto que vayan los trabajadores de esa empresa a cambiar cableado, transformadores, postes y demás equipos, los cuales podrían ya estar obsoletos.

Añadió que en la época de lluvias, los apagones estaban a la orden del día, y se pensó que al terminar ese periodo, las cosas iban a cambiar, pero ya se vio que no, sigue igual o peor, y todo es por falta de mantenimiento.

Lo malo, concluyó, es que en las casas a veces tienen a personas adultas mayores, incluso a personas dializadas que requieren de sus medicamentos, pero éstos se descomponen en los refrigeradores si no hay energía eléctrica. EL ORBE/Nelson Bautista