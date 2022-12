Falleció al Estrellarse en su Moto Contra un Vehículo

* En la Carretera Cacahoatán-Unión Juárez

Cacahoatán, Chiapas; 16 de Diciembre de 2022.- Un joven que se desplazaba en su motocicleta a exceso de velocidad y sin ninguna precaución de Cacahoatán hacia Unión Juárez, pasando conocida tienda de autoservicio, se estrelló por alcance contra un vehículo, por lo que el chofer del automóvil optó por darse a la fuga del lugar, a pesar de no ser, al parecer, el presunto responsable del hecho.

En este accidente el motociclista salió proyectado y cayó a la carpeta asfáltica aparatosamente falleciendo de manera inmediata al romperse el cuello, por lo que vecinos aledaños y conductores que transitaban por el lugar solicitaron al 911 Emergencias la pronta intervención de los cuerpos policiacos y de rescate.

Cerca del lugar del accidente se encuentran las instalaciones de la Dirección de Protección Civil Municipal de Cacahoatán, quienes se trasladaron al lugar y dieron a conocer que la persona ya se encontraba sin vida. Fue identificado por Leyver Aldani «N» de 26 años de edad.

Leyver Aldani dio a conocer que la persona sin vida era su sobrino y se llamaba Tránsito Inocente «N», de 22 años de edad, mexicano y originario de Cacahoatán.

Añadió que su sobrino se encontraba de vacaciones en su tierra natal con su familia.

Por versiones de personas que presenciaron el accidente, Tránsito Inocente N, se desplazaba en una motocicleta Italika de color gris con negro y sin placas de circulación.

Que la velocidad a la que circulaba era excesiva y al no guardar su distancia chocó en la parte trasera de un vehículo, del cual su conductor descendió, vio la magnitud del accidente y decidió retirarse del lugar de inmediato a pesar de no ser el presunto responsable, esto, en versión de testigos presenciales del hecho.

Los elementos policiacos y de rescate solicitaron la presencia de Servicios Periciales para que realizaran las diligencias correspondientes y el posterior traslado del cuerpo de este joven al Semefo. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda