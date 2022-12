Inflación Económica Golpea Severamente a los Sectores Productivos en la Región

* Aumento al Salario Mínimo Sólo Agravará la Situación, Advierten.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2022.- El tema de la inflación no solo le pega al sector empresarial, al campo, sino a toda la población en general (más al asalariado) porque el dinero ya no alcanza para nada, y con el incremento del 20 por ciento del salario mínimo a los trabajadores tampoco se resuelve el problema, ya que el cambio solo es momentáneo y al poco tiempo la situación está igual o peor, porque en automático suben de precio todos los productos.

Así lo consideró Thomas Edelman Blas, productor de café de la zona alta del municipio de Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que a lo anterior, habría que sumarle el grave problema de la inseguridad, especialmente en las carreteras no solo de la región, sino de todo el país, ya que los productores que exportan productos a otros lugares han vivido esas experiencias, al menos en el tramo de Tapachula a Veracruz.

El entrevistado fue más a fondo al poner un ejemplo de lo que sucede en el tema de inseguridad en Chiapas. Dijo que de Motozintla a Comitán ya no se puede viajar con ninguna tranquilidad ya que en la zona de Comalapa han ocurrido situaciones en donde el terror se apodera de los viajeros, pues no solo sufren robos o asaltos, sino que el crimen va más allá al cobrar vidas, la mayoría de ellas inocentes.

Tan grave es el asunto de la inseguridad en dicha área, que mucha gente de Comitán, y que tienen necesidad de viajar a la Costa, prefiere dar la vuelta por San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, que tomar el tramo corto por Motozintla, precisamente para no pasar por donde los criminales se han apoderado de ese tramo.

Por eso, comentó, para bien de los productores el Gobierno debería de invertir y hacer más funcional el Puerto Chiapas, para conectarlo con el megaproyecto del Tren Transístmico y Corredor Interoceánico, a fin de que por esa vía se pueda exportar de manera más barata, oportuna y segura, a lo mejor hasta Europa y al este de Estados Unidos.

Asimismo, dijo que de Puerto Chiapas se puede enviar la producción a Manzanillo y de ahí al Oriente, independientemente de la exportación que se puede hacer a los Estados Unidos y Canadá.

De la misma manera, el entrevistado comentó que después del periodo de lluvias las carreteras quedaron maltrechas, muchas de ellas despedazadas, y por lo menos urge que le den una “repasadita” o el mantenimiento que deben tener para hacerlas transitables, y tal vez, un poco más seguras. EL ORBE/Nelson Bautista