Sin Espacio los Panteones de Tapachula, Población Prefiere Cremar a sus Difuntos

* Han Aumentado 50% las Solicitudes de Este Servicio.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2023.- De acuerdo al Consorcio Funerario Bravo, durante el 2022 en la localidad aumentó alrededor del 50 por ciento la solicitud del servicio de cremación, pero ya no por el Covid-19, sino por falta de espacios en los panteones y porque es más barato que enterrarlos.

Moisés Tolentino, gerente comercial de esa empresa, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la mayoría de los servicios atendidos en el año fueron decesos de personas por causas naturales, relacionadas por enfermedades crónico-degenerativas, riñones, pulmones y problemas cardiacos, sobre todo en personas mayores de 50 años.

Aún cuando reconoció que a últimas fechas hay un repunte en el número de contagios por Covid-19, confirmó que por lo pronto no han atendido a personas fallecidas por esas causas, «porque se tiene informes que de nuevo hay contagios y por eso tenemos que tomar todas las precauciones, cuidarnos, no confiarnos».

Los mayores problemas con las muertes por esa enfermedad se tuvieron precisamente en enero del año pasado, recordó, justo cuando se regresó de las vacaciones, las fiestas decembrinas, las aglomeraciones en las tiendas y los descuidos en los protocolos sanitarios.

«La cremación en Tapachula ha ido creciendo por varios factores y uno es que en los panteones municipales ya no hay espacios. Otro es por la parte económica, porque es mucho más económico que comprar un lugar en un cementerio e inhumar.

Por eso muchas familias se han inclinado por esa opción la cremación, es mucho más práctico», explicó al prever que este año podría volver a cifras similares a las que habían antes de la pandemia. EL ORBE / JC