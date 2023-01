Alerta Magisterio por Rebrote Crítico de Contagios Covid-19 en Chiapas

* Ante el Próximo Reinicio de Clases.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2023.- «El magisterio considera que la Secretaría de Educación a nivel nacional en la actualidad no tiene ni pies ni cabeza en el plan y programa de estudios que están tratando de implementar, porque no es más que una justificación administrativa, ya que en la parte de planeación, didáctica y educativa no tiene nada que ver con la apropiada formación de los estudiantes».

Así lo manifestó David Guzmán Salas, representante estatal de Bases Magisterial Organizada de la Sección 40 (BAMOS 40), quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que los maestros que ya acudirán a las diferentes escuelas desde este miércoles 4 de enero, no es más que para cumplir con una situación para el contenido de la salud.

Explicó que el rebrote del Covid-19 ha sido más complicado en todos los municipios del Estado de Chiapas, tal vez debido a los cambios climáticos y a las bajas temperaturas que se están registrando, y que de eso precisamente el maestro debe indagarse de cómo va a recibir su plan y programa del protocolo de salud.

Insistió en que la Secretaría de Educación no tiene una estrategia y lo único que hizo fue implementar ese programa de estudios, por lo que los docentes están obligados, con la autonomía que tiene, de brindar los mejores recursos educativos para cada uno de los jóvenes y para la niñez en general.

El inicio de las clases no se puede detener y por eso el proceso por la salud va caminando, y ya todos están vacunados, admitió. En cuanto a los maestros, dijo que todos saben cómo atender cualquier emergencia causada por el Covid-19 que se pudiera presentar.

Sin embargo, reconoció que podría haber una baja de asistencia de alumnos, causada por el cambio climático, la intoxicación del organismo por alimentos durante las fiestas decembrinas, así como por causa de algunas enfermedades virales como la tos y la gripe, que también se han incrementado.

Por último, reconoció el trabajo de los padres de familia, ya que éstos han sido la base para la atención de los protocolos de salud en las escuelas, al aportar los materiales para la sanitización de las instalaciones, una tarea que les corresponde a las autoridades, pero que éstas no lo han hecho. EL ORBE / Nelson Bautista