Urge Construir Obras Relevantes en la Frontera Sur: COPARMEX

* Tapachula Carece de Obras de Alto Impacto.

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2023.- La perspectiva económica para éste año en México se ve complicada y con afectaciones para todos los sectores, debido a que las políticas públicas implementadas por el Gobierno Federal no favorecen en nada a la actividad económica ni están enfocadas en el desarrollo de la frontera sur, lo que hace que la población tenga que remar contracorriente.

Así lo dio a conocer en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, José Pascual Necochea Valdez, presidente del consejo directivo de COPARMEX Costa de Chiapas, quien aseguró que la inflación se ve reflejada en todos los productos y servicios, y obviamente en el incremento de los sueldos, lo que de manera resumida repercute en las cuotas obrero-patronales de la clase empresarial, provocando, finalmente, el encarecimiento de todo.

Agregó que además, en el caso de Tapachula se presenta el problema de los migrantes, el cual está desbordado y totalmente desatendido por el Gobierno Federal, lo que genera complicaciones al centroamericano que desea ingresar de turismo a esta ciudad y de todos aquellos que llegan de manera regular, aún cuando son éstos los que realmente mantienen vivo el comercio.

Asimismo, recordó que en los dos últimos años, la inversión del sector privado en Tapachula fue histórica, con más de dos mil millones de Pesos. Sin embargo, que cuando el Gobierno Federal aplica políticas públicas negativas, todo el entusiasmo por invertir, se ahoga y eso hace pensar que, de no corregir los criterios implantados, esos empresarios se podrían alejar de Tapachula.

Añadió que por eso el Gobierno Federal debe atender todo lo relacionado a la seguridad y al problema de los migrantes, a quienes se les abrió la puerta y que eso es un causante del retroceso que ha habido en todos los renglones que no permiten el desarrollo regional.

Puntualizó que, por lo menos en Tapachula, el segundo municipio en importancia en Chiapas, no hay por ningún lado una obra de alto impacto que mueva la economía. EL ORBE / Nelson Bautista