Aumentan 25% los Accidentes Vehiculares en Tapachula por Falta de Precaución

* Conductores Desconocen el Reglamento de Tránsito.

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2023.- Para disminuir el alto número de accidentes vehiculares que se registran en esta ciudad, es importante que los conductores respeten todo lo relacionado al reglamento de Tránsito, especialmente en cuanto a la velocidad para automóviles, ya que la norma dice que debe ser de 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, la mayoría no lo respeta y derivado de ello, son los accidentes diarios, algunos de ellos con personas heridas, por lo que en los últimos días se ha visto un alza de 25 por ciento en el número de choques.

Ese fue el comentario de Raymundo Palomeque Ortiz, director de una escuela local de manejo, quien al conceder una entrevista a rotativo EL ORBE, señaló que la situación para los motociclistas está más complicada, pues no existe el mínimo respeto para las reglas.

La mayoría de los choferes, agregó, por falta de precaución, por alguna prisa que llevan o porque ya se les hizo una costumbre, conducen con demasiada velocidad y eso ha hecho que en esta ciudad se registren accidentes serios.

Asimismo, al llegar a las avenidas o a las calles donde hay preferencia, el conductor debe parar, ver hacia ambos lados para poder continuar. En el caso de los cruceros donde hay semáforo, dijo que lo recomendable es que al dar el verde, no hay que pasar de inmediato, sino que se debe esperar unos tres segundos como mínimo, por aquello de que algún imprudente se haya cruzado aun cuando ya le marcaba rojo.

Comentó además que la imprudencia va de la mano con la prisa. Y en este caso, los choferes del transporte público, por querer avanzar y ganar más dinero, conducen sin ninguna precaución, lo mismo que hacen algunos conductores particulares que, por llegar a tiempo a su trabajo, o sencillamente porque ya se les hizo tarde para algún compromiso, no respetan y van con demasiada prisa. EL ORBE / Nelson Bautista