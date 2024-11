IP Tendrá Participación en Proyectos de la 4T

*Asegura Sheimbaum Ante Empresarios.

Guadalajara, Jal., 14 de Mayo.- Ante empresarios, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que para los proyectos de la autollamada cuarta transformación se contempla capital privado, pero dejando esquemas de corrupción de contratos leoninos.

«Evidentemente dejando el pasado los esquemas de corrupción de contratos leoninos para el presupuesto público y para el erario, que finalmente es el recurso de todas y todos los mexicanos, se pueden encontrar mecanismos de participación conjunta», dijo en una reunión con empresarios de Jalisco dónde estuvo acompañada por Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora; Javier Arroyo Navarro, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de comercio de Guadalajara; Marina García, Presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, entre otros.

Agregó: «Y al mismo tiempo que quede muy claro, qué parte es inversión pública y qué parte a partir de la inversión pública potencia la inversión privada, en el propio desarrollo inmobiliario, turístico o de infraestructura que se tenga que desarrollar, entonces estos proyectos que estamos planteando, una buena parte tiene inversión pública, sabemos de dónde va a venir esa inversión y hay esquemas de inversión conjunta que podemos encontrar».

En ese sentido, Sheinbaum retomó un ejemplo de participación conjunta entre sector público y privado: las plantas de reciclaje fueron construidas con recursos del Gobierno local, pero son operadas por CEMEX.

«Se pueden encontrar esquemas de ese tipo que permitan una conjunción en las inversiones y se sabe nuestra posición que en ciertos estratégicos tiene que llevar mano el sector privado por lo que representa, como el sector energético, en términos del 54 por ciento, ahora el 46 por ciento de la inversión privada tiene que tener claridad», afirmó.

En la reunión, Sheinbaum insistió que no habrá una reforma fiscal, sino la simplificación de trámites y la tecnificación de las aduanas, que podría recaudar 250 mil millones de pesos.

En el tema de seguridad, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia señaló que, diversos estados del país no tuvieron coordinación con el Gobierno federal en el tema de seguridad, y que ello es fundamental pues requiere una atención permanente.

Señaló que para atender la seguridad no es una política dónde se llegue a un equilibrio y «nos vayamos a dormir, es un tema de atención permanente».

«Yo creo que parte del problema en algunos estados de la república es que no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. La coordinación es fundamental, porque primero hay que atender los gabinetes de seguridad, la seguridad es un tema de día a día», destacó.

La abanderada presidencial de Morena mencionó que, se requiere de una atención permanente, y que por ello es la importancia de los gabinetes de seguridad para la toma de decisiones diarias, por lo que puso como ejemplo las acciones que puso en marcha en la capital del país.

«La coordinación es fundamental. No puede uno decir, este es un problema de delincuencia organizada y no lo atienden», añadió que también en las fiscalías es necesaria la coordinación llevar a cabo las carpetas de investigación para llevarlas ante un juez.

Detalló que van por consolidar la Guardia Nacional, y que en poco más de cuatro años cuentan con 130 mil elementos, de los cuales un grupo se enfocara en la seguridad de las carreteras.

«Necesitamos también que la Guardia Nacional se consolide en su cercanía con la población, en su vínculo con las policías estatales, y al mismo tiempo, el actuar como primeros respondientes y su área de inteligencia e investigación, que permita trabajar para disminuir los índices delincuentes.», destacó Sheinbaum Pardo. Sun