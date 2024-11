Es Momento de Construir Acuerdos

*Exhorta Xóchitl Gálvez.

Xalapa, Ver., 14 de Mayo.- La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó a generar condiciones para llegar a un «gran acuerdo» entre los partidos opositores a Morena para corregir el rumbo del país, y advirtió que lo que está en juego es el futuro de México y dos proyectos de Nación.

«Yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos, un país que siga en manos de la delincuencia de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno, un país democrático, o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos.

«Entonces, creo que es el momento de todos pensar los que queremos, que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo», subrayó.

Entrevistada brevemente en el marco de su visita al norte de Veracruz, agradeció la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de renunciar a la presidencia de su partido y a su candidatura plurinominal al Senado de la República, si el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de su proyecto.

Xóchitl Gálvez tuvo palabras de elogio hacia el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

«Reconozco que ponga en la mesa su renuncia ante la petición creo que, de Máynez, creo que él se la hizo, de que renunciara al PRI, que renunciara a su curul como senador, él la pone en la mesa, yo se lo reconozco a Alito».

La abanderada de la coalición. Fuerza y Corazón por México recordó que ella es «de la generación de cuando Heberto Castillo declinó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me queda claro que a veces hay proyectos más importantes que tu proyecto personal».

Consideró que será Álvarez Máynez el que decida si declina o no, pero recordó que se están jugando dos proyectos de nación.

«Máynez tomará la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes: Lo que nos estamos jugando son dos proyectos», enfatizó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez, volvió a llamar «narcocandidata» a Claudia Sheinbaum, cuando se le cuestionó si está de acuerdo con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó suprimir del segundo debate presidencial dicha expresión.

-«Que no le diga a la ‘narcocandidata’, ¿qué?», respondió Gálvez Ruiz y recomendó a los consejeros electorales leer el libro «La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa», de Anabel Hernández. sun