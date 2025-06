INE Baja 21 Candidaturas por no Alcanzar Promedio Mínimo

*Trabajo Deficiente del Comité de Evaluación.

Ciudad de México; 26 de Junio.- Tras una semana de análisis, el Consejo General del INE aprobó cancelar 21 candidaturas de Magistraturas de Circuito porque no cumplen con el promedio mínimo de 8 en Licenciatura o 9 en las materias afines a su especialidad.

También se determinó dejar vacantes estas candidaturas de la elección judicial y no subir a los segundos lugares o subsecuentes que cumplan con los requisitos, como se planteó en la sesión anterior.

El INE también propondrá bajar, en una votación posterior, a 16 candidaturas de Juzgados de Distrito, es decir, un total de 37 candidaturas.

La consejera Dania Ravel señaló que las denuncias contra candidaturas que no cumplían con el promedio mínimo evidenciaron que el trabajo realizado por los Comités de Evaluación se hizo de manera ineficiente; sin embargo, considera que al INE no le corresponde corregir dichas omisiones.

«El Consejo General no tiene facultades para hacer una nueva revisión de estos requisitos de elegibilidad e idoneidad, pues la Constitución establece que el cumplimiento de estos requisitos debería ser revisados por los comités de evaluación», sostuvo. SUN