Tapachula ya no Tiene la Capacidad Para Albergar a más Migrantes

* Señala la Diócesis del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2023.- De acuerdo al presbítero, César Augusto Cañaveral Pérez, responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis en la región Soconusco, en Chiapas, el tema migratorio en la frontera sur de la entidad, no solamente se ha vuelto compleja, sino también es un gran reto ahora que se está presentando frente a la iglesia y de los Gobiernos.

Y es que, dijo, hay poca atención hacia los migrantes que están en la localidad en situación de calle, quienes han quedado varados en espera de un documento para seguir su camino, generalmente hacia los Estados Unidos.

El también director del Albergue Diocesano Belén, se refirió a la postura de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de dar citas a los migrantes, pero que tienen que esperar la resolución hasta septiembre sin la posibilidad de poder salir de la localidad.

«De hecho se va a complicar más porque habrá mayor aglomeración aquí, y Tapachula no tiene la capacidad para dar atención a toda esa gente, ni la misma sociedad civil. Un punto importante en donde se concentran es el parque central, y ahí ya hay más migrantes que ciudadanos, y eso crea también molestia a la misma ciudadanía».

La frontera sur del país sigue siendo olvidada, y no hay interés del Gobierno ante los flujos migratorios, «y no sabemos por qué tardar un documento que se puede dar. Es una ironía darles un oficio, pero solamente para que puedan estar en Tapachula, cuando es el mismo tiempo administrativo para darles uno que les permita seguir su camino».

Incluso opinó que eso lleva a esos grupos en movilidad a tomar la decisión de continuar sin documentos, a pesar de los peligros que ellos pueden encontrar en el camino.

Al hacer un balance del crecimiento de la migración irregular de extranjeros en Chiapas durante los últimos meses, calculó que podría haber sufrido un incremento de alrededor de un 80 por ciento. «Antes mirábamos que había hondureños o salvadoreños en la ciudad, pero ahora hay personas de diferentes países, como venezolanos, colombianos o haitianos, no solo en los lugares de aglomeración, sino en todas las colonias».

Mientras que en el Albergue Diocesano Belén, informó que se atendieron en el año, a unos 6 mil 800 personas de diferentes nacionalidades, con una población actual de 500 migrantes.

Hizo un llamado al Gobierno Federal para que sean más comprometidos en su trabajo y atiendan la necesidad de más personal para atender todo el flujo migratorio. EL ORBE / JC