Rebrote de Covid en China Provocan Escasez en Importaciones de Artículos Electrónicos

*Proveedores Afirman que hay Abasto Sólo Hasta Marzo.

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2023.- Los rebrotes de contagios masivos y decesos por Covid-18 en China han encendido las alarmas en todo el mundo, no solo por los estragos a la salud y a la economía, sino también a diversos sectores, como el caso de los servicios, refacciones e insumos electrónicos.

Roberto Aguilar Pérez, propietario de Radio Servicio Aguilar en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que uno de los factores que hace contrapeso a un posible desabasto es que la industria mexicana en ese tenor es bastante fuerte y muy competitiva, además de haber mucha maquila.

«En este momento nuestros importadores y proveedores, están diciendo que tienen asegurado su abasto de aquí hasta marzo, además de que se mantendrán los precios sin cambios», anunció.

En el caso de la grave situación de salud en China, comentó que por primera vez están reportando muertos por la nueva variedad de la pandemia, aunque todavía no han sido cerrados sus puertos, y con ello, la comercialización mundial de electrónicos continúa.

A pesar de ese nerviosismo empresarial, informó que hasta esta primera semana de enero se mantuvieron los precios en productos de plástico, cables eléctricos y para comunicaciones; incluso el cobre.

Hay problemas de abasto en algunos productos, reconoció, como la producción de soldadura, porque se están haciendo tomas hostiles entre empresas, o sea una se come a la otra, y entonces sufre un poco la cadena de suministro, pero es más que nada por esas compras.

Calculó que en el último trimestre del año hubo un incremento en las ventas de ese giro en Chiapas, en alrededor de un 17 por ciento. EL ORBE / JC