Pobladores del Suroriente de Tapachula Protestan Para Exigir la Reubicación de las Oficinas de Comar

* Afirman que ya no Soportan la Presencia de los Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 07 de enero del 2023.- Vecinos del fraccionamiento Los Laureles y colonias del sector oriente de ésta ciudad, salieron éste sábado a las calles para exigir al gobierno federal la reubicación fuera de la localidad de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (COMAR), porque ya no soportan a los migrantes que se han apoderado de los espacios públicos y hacen desmanes.

Durante la manifestación, los pobladores cerraron calles, desplegaron mantas y pancartas, además de que esperaron a una comisión de funcionarios para exponerles esa problemática que amenaza con desbordarse en cualquier momento y provocar un enfrentamiento civil, según dijeron. Sin embargo, las autoridades solo enviaron a unos empleados de bajo nivel a apuntar en unas libretitas lo que estaba pasando.

Y es que en las instalaciones del mercado «Laureles» fue habilitada una oficina de esa dependencia y con ello miles de migrantes se aglomeran ahí todos los días para buscar ser atendidos en sus solicitudes.



Omar Sánchez, uno de los vecinos afectados, dijo ante los medios de comunicación que la petición generalizada es que reubiquen de inmediato esas oficinas en donde no se perjudiquen a terceros, «porque los migrantes son un foco de infección para el resto de la sociedad, ya que hacen sus necesidades fisiológicas por donde quiera y se aglomeran, aún cuando traen enfermedades virales de otros países».Asimismo, que hay descontento por haber instalado una oficina de ese tipo en una zona altamente urbanizada y que la llegada de los indocumentados a ese sector de la ciudad ha coincidido con el desbordamiento de los niveles de inseguridad, «porque ahora hay robos, asaltos y acoso. Estamos invadidos por los indocumentados».Durante la protesta, otros vecinos, todos vestidos de blanco, exigieron que esa y las otras dos oficinas de la COMAR en Tapachula sean reubicadas al municipio fronterizo de Suchiate y no en la localidad, que está a casi 40 kilómetros.Luego de varias horas de permanecer en espera que las autoridades escucharan sus demandas y no ser atendidos, los protestantes decidieron suspender todo y dejar en libertad las calles, con la advertencia que van a recrudecer sus quejas y ampliar su estrategia.En la víspera hubo una situación similar, luego de que comerciantes establecidos bloquearon calles en pleno centro de la ciudad para exigir que miles de migrantes sean desalojados, porque alejan al turismo y a los consumidores, lo que ha generado el desplome de hasta un 80 por ciento en las ventas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello