Aries (21 marzo-20 abril) Es tiempo de valorar y de administrar de mejor en los esfuerzos que has hecho últimamente, o sea no regales tus ideas tu esfuerzo

Tauro (21 abril-20 mayo) Hay influencia favorable para los asuntos de la familia, se tiene que emplear la voluntad hacia las metas propuestas, porque todo está a favor de mejorar el ambiente.

Géminis (21 mayo-21 junio) Tienes habilidad para discernir y poner las cosas en su lugar, porque tienes presagios afortunados con relación a tu trabajo y tu futuro. Tomarás decisiones inteligentes.

Cáncer (22 junio-22 julio) Es propicio para hacer compras, surtir la despensa, limpiar a profundidad la casa y la oficina, también para preparar alimentos en conserva y bebidas.

Leo (23 julio-22 agosto) Desde la ventana que te ilumina al amanecer, despiertas con mucho entusiasmo y felicidad, porque tienes que dar gracias a la vida que tienes salud.

Virgo (23 agosto-22 septiembre) Parece que reflexionas sobre lo que has vivido, en tu persona has encontrado la solución a tus problemas a lo largo de tu vida y te has dado cuenta.

Libra (23 septiembre-22 octubre) En este día tienes aptitudes notables para el análisis y para ver soluciones en donde otros no las ven. La suerte te sonríe el color que te favorece es el ámbar.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre) Para ti este día es oportuno para hacer concursos, desfiles, competencias, homenajes de antaño, proyectos y remodelaciones de toda índole.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre) Caes en la confusión de que tu pareja te trata muy bien, pero te hacen enojar en el trabajo, pobre de tu pareja que tiene que aguantar tus enojos y gritos.

Capricornio (22 diciembre-21 enero) Por tu carácter a veces muy blando, los demás abusan de tu silencio, debes de valorarte y reconocer sus grandes cualidades de liderazgo.

Acuario (22 enero-19 febrero) Hay tendencia a engaños y situaciones confusas, esto es debido a las ambiciones de terceras personas, se te recomienda que defiendas lo que te pertenece.

Piscis (20 febrero-20 marzo) Esta es la época de mejorar en tu economía, porque has trabajado mucho y mereces recompensas en lo que has desempeñado, tu pareja te apoya con ideas. SUN