Marchan Docentes de la CNTE en Varios Estados del País; Exigen Condiciones Laborales Dignas y Respeto a sus Derechos

En el marco del Día del Maestro, docentes de diversas escuelas de Tapachula marcharon en las principales calles de la ciudad, como apoyo al paro de labores nacional convocado por la CNTE.

*ENTRE LAS DEMANDAS QUE EXIGEN ESTÁ LA ABROGACIÓN DE LA REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE, LA ABROGACIÓN A LA LEY EDUCATIVA DE PEÑA NIETO, AUMENTO SALARIAL, MEJORES SERVICIOS DE SALUD Y VIVIENDA, ENTRE OTROS.

Miles de docentes a lo largo y ancho del país, celebran este Día del Maestro con una serie de movilizaciones en demanda de mejores condiciones laborales.

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE, aumento salarial, que las pensiones se calculen en salarios mínimos, la posibilidad de jubilarse por años de servicio, así como acceso a servicios de salud y vivienda digna.

CHIAPAS

Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon este jueves en Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma de ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), vigente desde 2007.

Dirigentes magisteriales informaron que otra de las demandas es la abrogación de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y cuestionada también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.



1 de 8

Los cientos de educadores se concentraron en la plaza central, en apoyo al movimiento magisterial que se realiza en Ciudad de México.Los inconformes, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), también demandaron que a los docentes jubilados no se les pague con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ni de las Afores.YUCATÁNEn el Día del Maestro, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en Mérida, y en municipios como Valladolid y Tizimín, donde demandaron respeto a sus derechos y condiciones laborales dignas.En Mérida, los maestros se concentraron en el Monumento a la Patria y en el parque de Santiago, de donde partieron hacia el Palacio de Gobierno, movilización que se sumó a la convocatoria nacional de la CNTE.Los maestros, con el respaldo de algunos sindicatos, también exigieron la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, un aumento salarial del 100%, y justicia social y democracia sindical.En tanto, en Tizimín y Valladolid, los maestros salieron a las calles sumándose a la jornada nacional de movilizaciones convocada por el magisterio, durante las cuales lanzaron consignas como: «Morena decía que todo cambiaría, mentiría, sigue la misma porquería” y “Claudia, escucha, Tizimín está en lucha”.El magisterio disidente informó que mañana y el lunes no habrá labores escolares en el nivel básico de educación y que ese día informarán si se reanudan las clases el martes.OAXACAPor primera vez –a excepción de los años de la pandemia del Covid-19 – la Sección 22 del SNTE no realizó movilizaciones en la ciudad de Oaxaca como parte del paro de labores para exigir respuesta a su pliego de demandas.Tradicionalmente, además de plantarse en el zócalo de la Ciudad de México, los profesores marchaban en la capital oaxaqueña e instalaban un plantón en el primer cuadro de la ciudad; así como otras acciones de presión como bloqueos carreteros, toma de centros comerciales y de oficinas pública.Este año, la asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE acordó realizar todas sus acciones en la Ciudad de México en conjunto con las demás secciones sindicales adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).No obstante, sí pararon labores en los planteles educativos de todo el estado. Esto, de acuerdo con las autoridades educativas de Oaxaca, ha dejado sin clases a más de 80 mil estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.Además de las demandas centrales de la CNTE, la Sección 22 en Oaxaca exige el reconocimiento oficial de su “Plan para la Transformación Educativa del Estado” (PTEO) y la entrega de las dirección de Educación Física y de los Pueblos Originarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que antes del 2015 estaban bajo su control, entre otras demandas.ZACATECASEl magisterio de las secciones del 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se unieron a la movilización nacional para exigir la abrogación del ISSSTE con una marcha que partió de varios puntos de la ciudad hasta reunirse en la Plaza de Armas.Los manifestantes anunciaron que con esta marcha en el Día del Maestro, Zacatecas también se unía al paro de labores que se ha convocado a nivel nacional, pero, anticiparon que las medidas de presión en la entidad se radicalizarán si no obtienen respuesta a nivel nacional.Miles de maestros salieron a las calles procedentes de las diferentes regiones sindicales que hay en la entidad, para demostrar el músculo del magisterio zacatecano y con una serie de mantas y pancartas, así como la consignas: “Maestro luchando también está enseñando!”A la marcha también se unieron otros gremios que cotizan al ISSSTE como del sindicato de salud y del IMSS-Bienestar.SONORAHermosillo, Sonora.-. Maestros de Sonora alzaron la voz frente al Palacio de Gobierno y anunciaron que alrededor de 30 mil docentes se unen al paro nacional este 16 de mayo, en exigencia a la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la cancelación del sistema de Afores, el retorno al sistema solidario de pensiones y jubilaciones, así como un servicio de salud digno.El Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación está convocando al gremio magisterial a un paro de labores, para lo cual estarían acudiendo a sus respectivas escuelas, pero sin dar clases, en una especie de manifestación por fuera de los planteles.Ramsés Valenzuela Infante, uno de los líderes del movimiento magisterial en lucha, informó que este 15 de mayo es un día histórico en la lucha magisterial ya que todos los maestros de base de todo el país están en movilización.En Sonora, desde San Luis Río Colorado hasta Huatabampo, la lucha del maestro está presente y en Hermosillo, se tiene la demanda principal de la construcción de un nuevo hospital de ISSSTE porque el que «Dr. Fernando Ocaranza» que data desde 1959, está obsoleto, aunque tenga personal de primera.Los maestros de Sonora exigen que se les integre a una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.En los municipios más importantes del estado como Navojoa, Cajeme, Guaymas, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Cajeme, también se realizaron manifestaciones.A partir de mañana 16 de mayo, alrededor de 3 mil planteles de Sonora, se quedarán sin clases, aunque los maestros acudan al plantel. SUNMarchan Maestros en Tapachulaen Apoyo a Paro NacionalMaestros de la región de la costa de Chiapas, salieron a protestar este jueves 15 de mayo (día del maestro), en las principales calles de la ciudad Tapachula, en apoyo al paro nacional, con la finalidad de exigir al gobierno federal el cumplimiento de diversos compromisos laborales.La concentración la realizaron en las afueras de la clínica Dr. Roberto Nettel Flores, recorrieron toda la calle central oriente, para enfilarse hacia el centro de la ciudad, y concluyeron con un mitin en la explana principal frente al palacio municipal de esta localidad.Los miembros de la coordinadora regional costa grande, del bloque democrático de la sección VII del (SNTE-CNTE) encabezados por el Profesor, Ervin Herrera Estudillo, exigieron a las autoridades federales solución a sus demandas, entre ellas, la abrogación a la reforma a la ley del ISSSTE, 2007; abrogación a la reforma educativa; reinstalación inmediata a la bilateralidad; jubilación por años de servicio, 28 mujeres y 30 para hombres.De igual forma exigieron medicamentos, quirófano y una atención médica de calidad en el ISSSTE, ya que no hay especialistas. Y es un servicio que están pagando a través de sus aportaciones, vía descuento en nómina.Esta movilización, fue en apoyo al paro del sistema federal de educación a nivel nacional.“A los medios de comunicación, a los padres de familia, queremos dejar en claro que este movimiento es de carácter nacional, es responsabilidad total del gobierno en turno, debido a que, en dos paros anteriores, el de 48 y 72 horas, el magisterio dejamos claro que, si no se nos hacia caso a la petición y no teníamos respuesta positiva a nuestras demandas, nos íbamos a ir a paro indefinido de labores”, comentó Ervin Herrera Estudillo.Durante la marcha los maestros gritaban consignas, así como reiteraron que tienen derecho a una jubilación digna.Según los inconformes, las autoridades federales pretenden cotizar las jubilaciones en Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a la mitad de un salario mínimo actual. Por lo que esta medida representa un golpe económico muy fuerte para la jubilación de los maestros.De igual forma, denunciaron que muchos de sus compañeros de nuevo ingreso, desde el 2007, los mandaron a cuentes individuales. Es decir, todos los ahorros que obtienen los maestros vía descuento vía nómina, se van a afores. Por lo que están exigiendo que se quite esa medida, para que los maestros reciban una jubilación digna.La movilización magisterial concluyó con un mitin, en la explana del parque central Miguel Hidalgo, sin incidentes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.